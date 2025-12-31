Rusia derriba 86 drones ucranianos sobre tres regiones rusas y Crimea

(actualiza con ataque a refinería)

Moscú, 31 dic (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la noche 86 drones ucranianos sobre tres regiones rusas y la península ucraniana de Crimea, anexionada en 2014.

«Los sistemas de defensa antiaérea activos interceptaron 86 drones ucranianos de ala fija», informó el Ministerio de Defensa ruso a través de Telegram.

La mayoría de drones fueron derribados sobrevolando el mar Negro (56).

El resto fueron destruidos en las regiones de Briansk (nueve), Lípetsk (ocho), Crimea (ocho) y Krasnodar (cinco).

En Krasnodar, a orillas del mar Negro, resultaron heridas dos personas.

«Dos personas resultaron heridas en un ataque con drones en Tuapse, además, cinco viviendas, uno de los atracaderos del puerto y infraestructura de la refinería de petróleo resultaron dañados», informaron las autoridades regionales a través de Telegram.

Los drones dañaron una tubería de gas de una zona residencial.

En cuanto a los heridos, fueron hospitalizados con lesiones que «no ponen en peligro su vida».

Medios independientes señalan que drones ucranianos alcanzaron una refinería de petróleo de Rosneft en dicha localidad, lo que provocó un incendio que fue extinguido rápidamente.EFE

