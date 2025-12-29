Rusia derriba 89 drones ucranianos sobre siete regiones rusas y el mar de Azov

Moscú, 29 dic (EFE).- Los sistemas de defensa antiaérea rusa derribaron durante la pasada noche 89 drones de ala fija ucranianos sobre siete regiones rusas y el mar de Azov, informó este lunes el Ministerio de Defensa de Rusia.

«Durante la pasada noche (…) las defensas antiaéreas interceptaron y derribaron 89 drones ucranianos de ala fija», señaló el mando militar ruso en su canal de Telegram.

Según Defensa, la región más afectada fue Briansk, donde fueron derribados 49 drones, seguida por la región de Nóvgorod y la de Aguigueya, ambas con 11.

También fueron atacadas las regiones de Krasnodar (7), Oriol (1), Rostov (1) y Smolensk (1).

Otro dron fue derribado sobre el mar de Azov, señaló el mando castrense ruso.

El regulador aeronáutico ruso, Rosaviatsia, informó del cese temporal del trabajo de los aeropuertos de Kaluga, Krasnodar y Pskov.

Ucrania lanza ataques de drones diarios contra el territorio ruso, con el fin de dañar la producción de combustibles y afectar la logística del Ejército ruso.

Rusia responde con masivos ataques contra el sistema energético ucraniano que amenazan con el colapso de las capacidades de generación eléctrica y la calefacción en el país ante el invierno.EFE

