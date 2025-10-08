Rusia dice que se perdió el impulso generado tras el encuentro Putin-Trump en Alaska

Rusia dijo este miércoles que se perdió «en gran medida» el impulso para alcanzar un acuerdo de paz en Ucrania tras la reunión que sostuvieron a mitad de agosto los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump en Anchorage, Alaska.

«Desafortunadamente, debemos admitir que el poderoso impulso generado en Anchorage a favor de los acuerdos (…) se ha perdido en gran medida», dijo el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, citado por la agencia de noticias RIA Novosti.

Según el funcionario, las «acciones destructivas, en primer lugar de los europeos», han impedido que las negociaciones avancen para encontrar un «acuerdo» sobre la resolución del conflicto en Ucrania.

Trump intentó, tras su regreso al poder en enero, acercarse a Moscú para encontrar una salida a los más de tres años de contienda en Ucrania. Como parte de ese esfuerzo, recibió con gran pompa a Putin en Alaska el pasado 15 de agosto.

Pero este acercamiento no ha dado lugar a ningún avance concreto en las negociaciones entre Moscú y Kiev, ya que Rusia exige, en particular, que se reconozca la anexión de cinco regiones ucranianas.

En las últimas semanas, Trump ha expresado una creciente frustración con Moscú, comparando a Rusia con un «tigre de papel», que parece poderoso pero no lo es, y calificando su situación económica de crítica.

En este contexto, altos funcionarios estadounidenses han considerado recientemente la venta de misiles Tomahawk de largo alcance a los europeos para entregarlos a Ucrania.

El jueves pasado, Putin aseguró que el envío de esas armas a Kiev supondría «una nueva escalada» entre Moscú y Washington, ya que «el uso de Tomahawk es imposible sin la participación directa del ejército estadounidense».

El viceministro Riabkov pidió este miércoles a Washington que aborde esta posible opción «de manera sensata y responsable».

