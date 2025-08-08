Rusia disputará un partido amistoso contra Bolivia el 14 de octubre
Moscú, 8 ago (EFE).- La selección rusa de fútbol disputará un partido amistoso el 14 de octubre contra Bolivia, según informó este viernes la Unión de Fútbol de Rusia (UFR).
El encuentro se disputará en el estadio del Dinamo Moscú, equipo dirigido actualmente por el propio seleccionador, Valeri Karpin.
Los rusos, que no pueden disputar partidos oficiales desde febrero de 2022 debido a la guerra en Ucrania, ya se enfrentaron a otro equipo latinoamericano, Cuba (8-0), en noviembre de 2023.
En marzo de ese mismo año debió enfrentarse a Paraguay, pero finalmente el partido fue cancelado por el atentado yihadista contra la sala de conciertos Crocus City Hall, donde murieron casi 150 personas.
La prensa rusa informó también sobre la posibilidad de que la Argentina de Lionel Messi viaje a Rusia antes del Mundial de 2026, algo que ya hizo la Albiceleste cuando era entrenada por el astro Diego Armando Maradona en 2009.
Rusia, que alberga esperanzas de poder volver al redil del fútbol mundial con vistas a la Eurocopa 2028, se enfrentará también el 4 de septiembre a Jordania, el 7 de septiembre a Catar, y el 10 de octubre a Irán. EFE
mos/cmm