The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Rusia lanza 679 ataques contra Zaporiyia en 24 horas y deja al menos dos muertos

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Berlín, 11 oct (EFE).- Las fuerzas invasoras rusas lanzaron 679 ataques contra la región ucraniana de Zaporiya en 24 horas dejando al menos dos personas muertas -una mujer de 66 años y un niño de 7- y once heridos, informó a través de Telegram el jefe de la administración militar de la región, Ivan Fedorov.

“En total, durante el último día, los ocupantes llevaron a cabo 679 ataques contra 14 asentamientos en la región de Zaporiya”, escribió Fedorov.

Entre ellos hubo cuatro ataques con misiles contra la ciudad de Zaporiyia y 11 ataques aéreos contra Zaporiyia, Bilenke, Zaliznychne, Uspenivka, Malynivka y Poltavka y numerosos ataques con drones.

Se registraron 68 informes de daños a edificios de gran altura, casas particulares, automóviles e instalaciones de infraestructura social.EFE

rz/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR