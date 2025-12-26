Rusia lanza sonda militar al espacio con la ayuda de un cohete portador Soyuz

Moscú, 26 dic (EFE).- Las Fuerzas Aeroespaciales rusas lanzaron una sonda militar desde el cosmódromo de Plesetsk (norte de Rusia) con la ayuda de un cohete portador Soyuz-2.1a, según informó este viernes el Ministerio de Defensa ruso.

El mando castrense ruso indicó en una nota publicada en Telegram junto con un video que el cohete portador fue lanzado «exitosamente» este 25 de diciembre a las 17:11 hora local de Moscú (14:11 GMT).

«El lanzamiento del cohete portador y la puesta en órbita del artefacto espacial transcurrieron con normalidad. Tras el lanzamiento el cohete portador de clase media Soyuz-2.1a fue seguido por los medios del complejo de control automatizado terrestre del Centro Espacial Guerman Titov», indicó Defensa.

Tras ser puesto en órbita, el artefacto fue puesto bajo control de las unidades espaciales de las Fuerzas Aeroespaciales rusas.

«Se estableció comunicación telemétrica estable con el artefacto espacial, sus sistemas funcionan normalmente», zanjó el mando militar ruso.

Rusia, cuyo programa espacial ha sufrido no pocos reveses en los últimos años, ha llamado en numerosas ocasiones a Estados Unidos a prevenir la militarización del espacio exterior.

En septiembre pasado Defensa lanzó desde el cosmódromo de Plesetsk otro aparato y un satelite militar con un cohete Soyuz-2.1.

Según informó en esa ocasión el Ministerio de Defensa ruso, se trató de un satélite de investigación Mozhaets-6, destinado a determinar algoritmos de astronavegación en la órbita media de la Tierra.

Esos satélites han sido desarrollados por ingenieros universitarios vinculados por las Fuerzas Armadas desde 1995 y el último lanzamiento tuvo lugar en 2005.

En cuanto al segundo aparato espacial, la nota oficial únicamente precisó que dicho proyecto pertenece al Ministerio de Defensa de Rusia.EFE

