Rusia llama a Cuba a contrarrestar juntos las «acciones ilegales de Occidente»

Moscú, 9 oct (EFE).- Rusia llamó hoy a Cuba a contrarrestar juntos las «acciones ilegales de Occidente», una tarea común para Moscú y La Habana, según dijo el viceministro de Exteriores ruso Serguéi Riabkov.

«Vemos nuestra tarea común en seguir trabajando en mecanismos de cooperación que permitan contrarrestar al máximo las acciones ilegales de Occidente», dijo Riabkov, citado por la agencia TASS, al intervenir en la Universidad Estatal de Moscú.

El número dos de la diplomacia rusa enfatizó que Cuba es un socio estratégico clave y un aliado de Rusia en la región de América Latina.

«Moscú y La Habana están unidos en la necesidad de crear un orden mundial más justo y multipolar basado en el respeto mutuo, la igualdad, el rechazo a las sanciones y la elección de la propia vía de desarrollo», añadió.

El viceministro señaló que Rusia valora altamente la comprensión de La Habana de las razones de la operación militar especial en Ucrania y su solidaridad con Moscú en foros multilaterales en medio de la guerra híbrida desatada por Occidente, cuyo objetivo es contener a Rusia y alimentar la rusofobia en el mundo.

Asimismo abogó por el fin incondicional del bloqueo comercial, económico y financiero impuesto a la isla por Estados Unidos.

«Insistimos en eliminar a Cuba de la odiosa lista estadounidense de estados patrocinadores del terrorismo», aseveró.

Según medios, Estados Unidos instruyó a sus diplomáticos a convencer a otros países a votar contra la resolución anual de la Asamblea General de la ONU que exige el fin de bloqueo a Cuba con el argumento de que La Habana apoya a Moscú en la guerra de Ucrania dada la presencia de entre 1.000 y 5.000 cubanos en el frente del lado ruso.EFE

