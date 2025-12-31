Rusia ofrece detalles acerca del ataque con drones contra la residencia de Putin

3 minutos

Moscú, 31 dic (EFE).- El Ministerio de Defensa ruso dio este miércoles detalles sobre el ataque ucraniano con drones contra la residencia del presidente ruso, Vladímir Putin, en la localidad de Valdái, que tuvo lugar entre el 28 y 29 de diciembre.

«Entre el 28 y el 29 de diciembre de 2025, el régimen de Kiev intentó un ataque terrorista con vehículos aéreos no tripulados de largo alcance contra la residencia del presidente de la Federación Rusa en la región de Nóvgorod», informó el general responsable de las defensas antiaéreas del Ejército ruso, Alexander Romanenkov.

Desde distintos puntos de despegue, un total de 91 drones volaron hacia el objetivo sobrevolando las regiones de Briansk, Smolensk, Tver y Nóvgorod, denuncian.

De este modo, 49 drones fueron destruidos sobre Briansk, uno en Smolensk y 41 en Nóvgorod.

Las autoridades rusas sostienen que los primeros ataques tuvieron lugar el día 28 sobre las 19:00 (hora Moscú) con drones que volaron a baja altura y partieron de las regiones ucranianas de Sumi y Chernígov.

«La formación de ataque, el número de medios desplegados y sus acciones coordinadas desde el sur, suroeste y oeste dirigidos directamente hacia la residencia del presidente ruso en la región de Nóvgorod confirman claramente que el ataque terrorista del régimen de Kiev fue selectivo y cuidadosamente planificado», aseguró Romanenkov.

Defensa informó que el ataque no causó víctimas ni daños en el territorio ruso, «la residencia del presidente ruso no sufrió daños», añadieron.

El lunes las autoridades rusas comenzaron a denunciar el ataque ucraniano y el Kremlin lo llegó a calificar como «un atentado contra (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump», ya que socavaba las negociaciones para la paz en Ucrania dirigidas por él.

Aunque no reveló cómo, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló que Rusia endurecería como consecuencia su postura durante las negociaciones para la paz.

Desde el inicio de la guerra de Ucrania en 2022, las autoridades de Kiev denunciaron más de una decena de intentos de asesinato o secuestro contra el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, incluido uno en los primeros días de la invasión rusa, cuando el Ejército llegó hasta la capital de Ucrania y hubo combates cerca de la administración presidencial.

Por su lado, es la primera vez que la parte rusa denuncia un ataque que podría dirigirse contra el líder ruso, quien desde el inicio del conflicto ha blindado su seguridad.

Países como Irán y Bielorrusia han condenado el ataque contra la residencia de Putin, mientras que miembro de la Unión Europea, como Francia, se han mostrado escépticos y han alegado la falta de pruebas.

Trump, mientras tanto, quien el mismo fin de semana se reunió con Zelenski y habló por teléfono con Putin, mostró públicamente su enfado al conocer la noticia del ataque.EFE

mos /alf

(vídeo)