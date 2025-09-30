The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Rusia privatiza el histórico estudio de dibujos animados Soyuzmultfilm

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Moscú, 30 sep (EFE).- Rusia privatizó el histórico estudio cinematográfico Soyuzmultfilm, responsable de producciones animadas soviéticas como ‘Cheburashka’, ‘Winnie the Pooh’ y ‘Nu pogodí!’, informaron este martes medios rusos.

Rosimushevstvo, la agencia gestora de la propiedad estatal, vendió parte de la acciones de Soyuzmultfilm a Sberbank, la mayor entidad bancaria del país, confirmaron los estudios el diario digital RBC.

Sin embargo, la empresa cinematográfica se negó a revelar los detalles de la transacción, ya que «contiene información que no puede hacerse pública».

Según estima la consultora INFOLine-Analytics, el estudio está valorado en alrededor de los 1.250 millones de rublos (más de 15 millones de dólares), incluidos los derechos de su banco de dibujos animados soviéticos, que están protegidos en una organización aparte.

Debido a los cambios legislativos en 2022, coincidiendo con el inicio de la guerra de Ucrania, la información disponible sobre empresas rusas se volvió mucho más opaca, por lo que es imposible conocer la actual propiedad de Soyuzmultfilm.

La empresa estaba pendiente de privatización desde 2009 y, en 2021, como preparación para una transacción, fue convertida en sociedad anónima con Rosimushchestvo como propietaria del 100 % de las acciones.

Soyuzmultfilm tiene unos ingresos totales de más de 2.000 millones de rublos (24 millones de dólares), según la presidenta de su consejo de administración, Yuliana Slashcheva.

La compañía fue fundada en 1936 por iniciativa de las autoridades soviéticas y en 1989 fue arrendada por diez años, cuando el Estado ya no podía permitirse su financiación.

El estudio sobrevivió, aunque se redujo drásticamente durante los años noventa.

En 1999 volvió a propiedad pública y cuatro años después se subdividió en dos entidades, una de ellas propietaria de los derechos de las proyecciones soviéticas con el fin de protegerlas.

Durante la segunda mitad del siglo pasado Soyuzmultfilm creó diversas producciones que se convirtieron en emblemas de la animación para la sociedad y que todavía perviven en la cultura popular rusa, tales como ‘Cheburashka y el cocodrilo Guenna’, ‘Winnie the Pooh’ y ‘Nu pogodí!’.

Su privatización se produjo días después de que el Ministerio de Finanzas ruso presentara sus presupuestos para el próximo año, donde incluye la privatización de empresas públicas con el fin prioritario de financiar la industria militar rusa.EFE

mos/rf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
4 Me gusta
36 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
37 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR