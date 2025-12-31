Rusia recurre la subasta de bienes en Austria para compensar a empresa ucraniana Naftogaz

1 minuto

Viena, 31 dic (EFE).- El Gobierno de Rusia ha presentado un recurso contra la autorización de un tribunal de Viena a subastar propiedades en Austria pertenecientes al Estado ruso para compensar a la empresa ucraniana Naftogaz por la confiscación de sus bienes en la península de Crimea, anexionada ilegalmente por Moscú en 2014.

Un Tribunal de Distrito de Viena ha indicado este miércoles que la apelación fue presentada el pasado 22 de diciembre, cinco días antes de que expirara el plazo para recurrir una resolución del pasado julio que autorizaba a subastar dieciocho propiedades inmobiliarias de Rusia en Austria, señala la agencia APA.

Esa autorización se derivó de una sentencia de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, que en 2023 reconoció al grupo energético ucraniano Naftogaz 5.000 millones de dólares en compensación por sus activos perdidos tras la anexión rusa de Crimea.

Tras esta resolución, Naftogaz inició acciones de ejecución en varios Estados, entre ellos Austria, donde la empresa y sus filiales reclaman una suma total de 120 millones de euros.

El Tribunal Provincial de Asuntos Civiles de Viena deberá ahora tomar una decisión sobre el recurso presentado por Rusia a la ejecución de esa subasta.

Esos dieciocho inmuebles situados en las localidades de Viena, Salzburgo, Kaltenleutgeben y Purkersdorf eran usados principalmente por diplomáticos rusos, según informa APA.EFE

as/alf