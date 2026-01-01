Rusia repele en Nochevieja 168 drones ucranianos que atacaron territorio bajo su control

Moscú, 1 ene (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron esta Nochevieja 168 drones ucranianos que atacaron varias regiones rusas, incluida la ciudad de Moscú.

«Los sistemas de defensa antiaérea activos destruyeron 168 drones ucranianos de ala fija» reza el comunicado del Ministerio de Defensa en Telegram.

La mayoría de los drones fueron interceptados sobrevolando las regiones rusas de Briansk (61) y Krasnodar (25).

Otros 23 fueron alcanzados en Tula, 16 en la región ucraniana anexionada por Rusia de Crimea, 12 en la región de Moscú y siete en Kaluga.

Según el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, de los 12 drones derribados en la región de Moscú, nueve de ellos se dirigían a la ciudad capital.

Como consecuencia, varios aeropuertos de la parte occidental de Rusia dejaron de operar despegues y aterrizajes temporalmente.

Ayer, entre las 08:00 y las 23:00 (hora Moscú) Rusia derribó 53 drones ucranianos, según Defensa, que únicamente informa de aquellos drones que son interceptados.

Durante la noche ayer, Rusia interceptó 86 drones ucranianos.EFE

