The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Rusia y Ucrania canjean 185 prisioneros de cada bando

Este contenido fue publicado en
1 minuto

(Actualiza EX4223 con confirmación ucraniana)

Moscú/Kiev, 2 oct (EFE).- Rusia y Ucrania realizaron este jueves un nuevo canje en el que participaron 185 prisioneros de cada bando, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.

«De conformidad con los acuerdos ruso-ucranianos alcanzados en Estambul el 23 de julio, 185 militares rusos fueron devueltos desde el territorio controlado por Ucrania. A cambio, se les entregaron 185 prisioneros de las fuerzas ucranianas», señala la nota castrense.

También fueron «repatriados 20 civiles», según la fuente.

Actualmente, tanto los militares como los civiles se encuentran en territorio bielorruso, donde reciben asistencia psicológica y médica.

Zelenski también confirmó el intercambio y explicó que junto a los 185 militares ucranianos retornaron veinte civiles ucranianos. La mayoría de los soldados ucranianos liberados estaban en cautiverio desde 2022, dijo Zelenski.

Durante el verano, Rusia y Ucrania realizaron varios intercambios de prisioneros y cuerpos de soldados caídos en combate en cumplimiento de los acuerdos alcanzados durante tres rondas de negociaciones directas, que se encuentran estancadas desde julio pasado.EFE

mos-mg/rf/pddp

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR