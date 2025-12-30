Rusia y Ucrania intercambiaron casi 5.000 prisioneros este año

1 minuto

Moscú, 30 dic (EFE).- Rusia y Ucrania intercambiaron casi 2.500 prisioneros de guerra de cada bando en lo que va de 2025 merced a los acuerdos alcanzados durante sus negociaciones en Estambul, informaron hoy fuentes oficiales rusas.

«Gracias a los acuerdos alcanzados en Estambul, pudimos devolver a cerca de 2.300 soldados y unos 170 civiles», dijo el viceministro de Exteriores ruso Mijaíl Glazunin en una entrevista con el periódico Izvestia.

Rusia también entregó a la parte ucraniana los cuerpos de 12.000 soldados caídos en combate y recibió unos 200 cuerpos de sus militares.

«Creo que ese proceso continuará», opinó.

A la vez, al hablar del estado actual del formato de negociaciones directas que las partes emprendieron este año en Estambul, el diplomático ruso aseguró que este estaba suspendido por Kiev que «no respondió a una serie de iniciativas rusas».EFE

mos/alf