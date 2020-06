Rechazan videovigilancia en mataderos

La protección animal está inscrita en la Constitución de Suiza. Keystone

El Parlamento suizo descartó el uso de videovigilancia en mataderos. El Senado rechazó este miércoles una moción para controlar el aturdimiento y la matanza de animales.

Keystone-SDA/ds

La decisión se produjo luego de que organizaciones de derechos de los animales denunciaran abusos en rastros suizos.

El senador socialista Daniel Jositsch había presentado una propuesta basada en la inspección de 67 mataderos entre enero de 2018 y marzo de 2019. Esa revisión concluyó que el control del aturdimiento y el sangrado no se llevó a cabo o se realizó incorrectamente en muchas granjas, especialmente en las pequeñas.

El legislador explicó que los mataderos son un área sensible para la protección de los animales. Por un lado, la sociedad tiende a no querer saber qué está sucediendo allí y, por otro, consume carne en grandes cantidades. Los veterinarios oficiales no detectan infracciones graves y no pueden tomar las medidas adecuadas para evitarlas. Jositsch argumentó que las grabaciones de video serían una fuente confiable y objetiva de información para ellos.

Los críticos de la moción plantearon preocupaciones sobre los derechos de los empleados y la privacidad de los datos. Consideraron insuficientes las garantías de que la vigilancia se realizaría en áreas limitadas, el acceso a los datos restringido a las autoridades o los veterinarios oficiales y las grabaciones destruidas después de un período específico.

El ministro del Interior, Alain Berset, sostiene que la implementación generalizada de videovigilancia en los mataderos sería desproporcionada y principalmente de valor simbólico. Dijo que corresponde a los cantones asumir mayor responsabilidad en la capacitación del personal del matadero, la optimización de los procesos y la mejora de la autoevaluación.

La Oficina Federal de Asuntos Veterinarios instó a los cantones a introducir medidas inmediatas para mejorar la protección de los animales durante el sacrificio. La ordenanza sobre el tema está en proceso de revisión y se planea integrar mejoras a los diversos métodos de aturdimiento.

Los pequeños mataderos fueron objeto de escrutinio a principios de este año después de que la Oficina Federal de Seguridad Alimentaria y Veterinaria concluyera que los procesos realizados en preparación para una matanza indolora, no siempre eran adecuados.

Suiza protege la dignidad animal a nivel constitucional y se encuentra entre los países líderes en el Índice Mundial de Protección Animal.

Este artículo ha sido importado automáticamente del antiguo sito web al nuevo. Si observa algún problema de visualización, le pedimos disculpas y le rogamos que nos lo indique a esta dirección: community-feedback@swissinfo.ch