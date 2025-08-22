Las autoridades y empresas suizas acuerdan reducir el azúcar en cereales, yogures y bebidas

La Declaración de Milán es una iniciativa de la Oficina Federal Suiza de Seguridad Alimentaria y Veterinaria que se redactó por primera vez en 2015 con el objetivo de reducir el contenido de azúcar en determinados productos. Keystone-SDA

Escuchar el artículo Escuchando el artículo Toggle language selector Elige tu idioma Cerrar Español (europeo)

Español (mexicano) Generado con inteligencia artificial. Cerrar Compartir

Los cereales, yogures y bebidas en Suiza tendrán menos azúcar a partir de 2028. El Gobierno suizo y 21 empresas renovaron el jueves en Berna la denominada Declaración de Milán.

1 minuto

Se han establecido nuevos objetivos en el marco de la iniciativa. La cantidad de azúcar añadida a los sueros, los cereales para el desayuno y las bebidas lácteas deberá reducirse en un 10 %. Lo mismo se aplica a los refrescos. El límite se ha fijado en un 5 % para los yogures.

El compromiso de reducir el azúcar en los alimentos se inició hace diez años. En un comunicado de prensa emitido el jueves, el Ministerio del Interior se mostró satisfecho con los avances logrados.

Los yogures, los sueros, las bebidas lácteas, los cereales para el desayuno y los refrescos contienen ahora una cantidad de azúcar significativamente menor que hace diez años.

El Ministerio también pretende llegar a un acuerdo con la industria alimentaria para reducir el contenido de sal de los alimentos procesados. Por el momento, solo Aldi Suiza está dispuesta a apoyar esta iniciativa.

Traducido del inglés por Carla Wolff.