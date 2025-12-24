Sanción de 17 años a oficial de Migración Colombia por facilitar tráfico de migrantes

Bogotá, 24 dic (EFE).- La Procuraduría sancionó con destitución e inhabilidad general de 17 años y seis meses a un oficial de Migración Colombia, por falsificar documentos para facilitar la salida de migrantes ecuatorianos hacia Panamá y Estados Unidos.

La medida afecta a Orlando Palacios por «inducir, facilitar y colaborar con el tráfico de migrantes mediante el uso indebido de sellos oficiales y la falsificación de documentos públicos», informó este miércoles el Ministerio Público en un comunicado.

En febrero de este año, la Procuraduría ya había formulado pliego de cargos contra Palacios. De acuerdo con la investigación, el funcionario —asignado al puesto de control marítimo del caserío Capurganá, municipio de Acandí, Chocó, fronterizo con Panamá — utilizó indebidamente sellos oficiales y falsificó documentos para facilitar la entrada al país de extranjeros y su posterior salida irregular hacia Centro y Norteamérica.

El ente de control sostuvo que, entre marzo y noviembre de 2023, Palacios faltó a su deber y obstaculizó la misión institucional de la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia.

Finalmente, el Ministerio Público señaló que, con su comportamiento, Palacios vulneró los principios de primacía del interés general y de moralidad administrativa.

Por ello, la falta fue calificada de manera definitiva como «gravísima cometida a título de dolo». Al ser una sanción de primera instancia, la decisión aún puede ser apelada por el afectado. EFE

ocm/eav