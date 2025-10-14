Sanidad de Gaza dice estar preparado para la entrega de cuerpos de palestinos por Israel

2 minutos

Jerusalén, 14 oct (EFE).- El Ministerio de Sanidad de Gaza anunció este martes la disponibilidad de sus equipos médicos para recibir los cuerpos de los palestinos que serán entregados por parte de Israel dentro del acuerdo de alto el fuego con Hamás.

En una nota, Sanidad indicó que la entrega -coordinada a través del Comité de Gestión de los Cuerpos de los Mártires- se realizará «conforme a los procedimientos y protocolos médicos adoptados para estos casos».

La misma fuente detalló que los equipos forenses, ambulancias y el personal de enfermería y técnicos fueron equipados para garantizar el proceso de «recepción, examen, documentación y entrega a las familias» de los cuerpos de palestinos de manera acorde con «la santidad de la situación y la dignidad de los mártires», se lee en la nota.

«El ministerio afirma que su personal continúa cumpliendo con su deber humanitario y profesional pese a las duras condiciones y recursos limitados en cumplimiento de su misión para preservar la dignidad de los vivos y de los mártires», apuntó, al tiempo que añadió que publicará posteriormente informaciones sobre «las pertenencias y las marcas distintivas» de los cuerpos para que sean identificados por sus familias.

Con la entrada en vigor del cese el fuego, Hamás entregó los 20 rehenes israelíes que quedaban vivos en la Franja de Gaza, y procedió a comenzar con la entrega de los restos mortales de aquellos que murieron.

Mientras tanto, el Servicio de Prisiones de Israel anunció que había completado la liberación del total de 1.968 presos previstos para ayer lunes por el acuerdo de intercambio de rehenes. EFE

fzb/mt/ah