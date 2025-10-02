The Swiss voice in the world since 1935
Sarkozy agradece «miles y miles» de apoyos que le dan fuerza para no rendirse

Este contenido fue publicado en
2 minutos

París, 2 oct (EFE).- El expresidente francés Nicolas Sarkozy, condenado a cinco años de prisión por la financiación libia de su campaña presidencial, agradeció este jueves los «miles y miles» de mensajes de apoyo que ha recibido y que, según aseguró, le dan una «fuerza indomable» para no rendirse.

«Nunca defraudaré a Francia ni al pueblo francés», dijo Sarkozy en un mensaje en vídeo divulgado en sus redes sociales en un formato típico de las alocuciones institucionales de los presidentes franceses.

«Superaré esta prueba», continuó el exjefe de Estado, que agradeció a sus partidarios los «miles y miles» de mensajes de apoyo que le dieron, dijo, una «fuerza inquebrantable» en esta «difícil» prueba para él y su familia, que está «devastada».

Y añadió, una semana después de su condena: «Venceremos, porque la verdad y la inocencia deben triunfar».

Sarkozy fue condenado el jueves pasado a cinco años de prisión en el caso de la llamada «financiación libia» de su campaña presidencial de 2007, que le llevó al Elíseo.

La Fiscalía Nacional Financiera (FNF) lo ha citado el 13 de octubre para comunicarle las condiciones de su encarcelamiento, que se producirá sin esperar a la demanda de apelación que ha presentado. Si sucede, se trataría del primer expresidente francés de la V República (desde 1958) que cumpliría una pena entre rejas.

Por otra parte, una veintena de abogados presentó este miércoles una denuncia contra el expresidente de la República por «desacato al tribunal» y «atentado contra la autoridad de los tribunales».

Los denunciantes, según informó la televisión BFM, actuaron tras las declaraciones del expresidente el pasado domingo al semanario Le Journal du dimanche (JDD) en las que consideraba que su condena «violaba todos los límites del Estado de derecho».

Sus comentarios «atentan gravemente contra el Estado de derecho», según los denunciantes. EFE

cat/atc/jfu

