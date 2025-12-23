Seúl lanza un equipo gubernamental para investigar la filtración masiva de Coupang

Tokio, 23 dic (EFE).- El Gobierno surcoreano puso en marcha este martes un equipo de trabajo para investigar la masiva filtración de datos personales del gigante del comercio electrónico Coupang, que expuso información de 33,7 millones de usuarios tras un ciberataque en noviembre.

El equipo está formado por funcionarios de los ministerios de Trabajo y Ciencia, la agencia de inteligencia nacional, la Policía y las autoridades financieras, detalla la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

«El Gobierno considera que el incidente de Coupang es una grave crisis social que ha dañado la confianza del público», dijo el segundo viceministro de Ciencia surcoreano, Ryu Je-myung, en un comunicado recogido por el medio.

El grupo se encargará de mejorar las políticas de protección de datos y tomará «medidas severas» si la investigación muestra violaciones por parte de Coupang.

La semana pasada, unas 240.000 personas denunciaron al gigante del comercio electrónico, en medio de las crecientes críticas públicas por la gestión del incidente.

Los demandantes interpusieron el jueves una acción de indemnización ante el Tribunal del Distrito Central de Seúl en la que reclaman 100.000 wones (unos 68 dólares) por persona, lo que eleva el monto inicial de la demanda a 24.000 millones de wones (unos 16,2 millones de dólares).

Los abogados de las víctimas señalaron que el importe podría incrementarse hasta 300.000 wones por afectado.

La cifra total de afectados por la filtración engloba a casi toda la base de datos de clientes de la firma, que ha asegurado que ni su información de pago ni sus credenciales de inicio de sesión se han visto comprometidos, pero sí detalles como los nombres, números de teléfono, direcciones de correo electrónico y direcciones postales de entrega de las cuentas.

Coupang, fundada en Corea del Sur pero incorporada y cotizada en Estados Unidos, opera la mayor plataforma de comercio electrónico del país asiático, de donde provienen la mayoría de sus ingresos.

La empresa enfrenta además una demanda colectiva en EE.UU. por el mismo incidente. Recientemente, la Policía realizó redadas en su sede central en Seúl, mientras la Presidencia surcoreana hizo un llamamiento a la rendición de cuentas y a compensar a los afectados. EFE

