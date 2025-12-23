Se elevan a cuatro los muertos en choques entre fuerzas sirias y las kurdas en Alepo

El Cairo, 23 dic (EFE).- Las autoridades sirias elevaron este martes a cuatro los muertos y a 14 los heridos en los fuertes choques de anoche entre la alianza armada liderada por los kurdos Fuerzas de Siria Democrática (FSD) y las fuerzas gubernamentales sirias en la ciudad de Alepo, en el noroeste de Siria.

«Las FSD atacaron anoche una zona residencial cerca del Hospital Al Razi en Alepo, lo que provocó la muerte de cuatro civiles e hirió a otros 14», informó este martes el Ministerio de Salud a la agencia oficial de noticias siria, SANA.

Mientras, prevalece la calma tensa este martes en Alepo después de que medios oficiales sirios y kurdos aseguraran que Damasco y las fuerzas kurdosirias alcanzaran un acuerdo, según el cual cada una de las partes ordenó a sus combatientes «suspender la respuesta» a los disparos de la otra.

El gobernador de la provincia de Alepo, Azzam al Gharib, informó de que «tras una noche desgarradora, los barrios de la ciudad están volviendo gradualmente a la normalidad» y que «los equipos técnicos continúan reparando los daños causados ​​a las redes eléctricas y de telecomunicaciones por los ataques».

Asimismo, Al Gharib aseguró que estuvo en «contacto constante» con el presidente sirio, Ahmed al Sharaa, y prometió que «no escatimarán en esfuerzos para restablecer la seguridad y la estabilidad en la provincia».

El gobernador había ordenado ayer «la suspensión temporal de clases en todas las escuelas y universidades públicas y privadas, así como en las oficinas gubernamentales del centro de Alepo» para la jornada de hoy debido a la «situación actual».

Tanto las FSD, que controlan algunas zonas del norte y el este de Siria, como las autoridades sirias se han seguido acusando mutuamente de violar los entendimientos del pasado marzo para su integración en la nueva Siria y de provocar los choques en los barrios de mayoría kurda de Sheij Maqsoud y Ashrafie, que se trasladaron a otros.

Damasco y los kurdosirios firmaron el 10 de marzo un acuerdo para buscar una solución a las autoproclamadas zonas autónomas del noreste de Siria tras el derrocamiento, hace más de un año, de Bachar al Asad, pero el proceso sufrió varios reveses y recientemente se volvieron a renovar los esfuerzos por negociar. EFE

