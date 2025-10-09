Secuestran a nueve miembros de una misión médica en el departamento colombiano del Huila

Bogotá, 8 oct (EFE).- Nueve personas que hacen parte de una misión médica fueron secuestradas este miércoles en el municipio colombiano de La Plata, ubicado en el departamento del Huila (suroeste), denunció la Oficina del Representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

«Urgimos la liberación inmediata, sanos y salvos, de nueve integrantes de la misión médica que, según autoridades locales, habrían sido retenidos por un grupo armado no estatal en La Plata, Huila», señaló ese organismo en un mensaje publicado en la red social X.

Hasta el momento, no se conocen más detalles sobre este secuestro de la misión médica en el Huila, un departamento donde operan el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de la desmovilizada guerrilla de las FARC, y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), además de grupos de delincuencia común.

«Reiteramos a los grupos armados no estatales su obligación de respetar el Derecho Internacional Humanitario (DIH), que establece la protección irrestricta de la misión médica», añadió la Oficina del Alto Comisionado de la ONU.

En agosto pasado, disidentes de las FARC atacaron a tiros en La Plata la camioneta en la que se desplazaba el representante a la Cámara Julio César Triana, del partido de derechas Cambio Radical, quien salió ileso del atentado junto con sus acompañantes. EFE

