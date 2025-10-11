Seis mil camiones con ayuda de la UNRWA esperan entrar a Gaza «lo antes posible»

Jerusalén, 11 oct (EFE).- El equivalente a 6.000 camiones de ayuda humanitaria espera en los almacenes de la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) en Egipto y Jordania para entrar en Gaza «lo ante posible», confirmó a EFE este sábado el portavoz de la organización, Jonathan Fowler.

Fowler asegura que, «desde hace meses», la ayuda que la organización guarda en Egipto y Jordania está «lista para ser cargada y trasladada» hacia Gaza, y sólo necesitan que Israel reabra las fronteras para comenzar a llevar suministros al enclave palestino.

«Estaremos listos para llevar la ayuda lo antes posible», enfatizó.

Pese a que el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, que entró en vigor este jueves a mediodía hora israelí, estipula que la entrada de ayuda se iniciaría «de inmediato», responsables de seguridad israelíes confirmaron a EFE que los 600 camiones diarios estipulados en él aún no han entrado en el territorio palestino.

Según dichos responsables, la entrada diaria de «600 camiones de ayuda humanitaria operados por la ONU, organizaciones internacionales autorizadas, el sector privado y países donantes», contemplada en el acuerdo, se hará «estos días», sin concretar cuándo ocurrirá exactamente.

Mientras, el portavoz de la UNRWA destacó que los 12.000 trabajadores de la organización en Gaza «no han parado de trabajar» para proporcionar a la población «atención de salud primaria, apoyo psicológico, agua limpia, recogida de basuras y actividades educativas para niños». EFE

