Senado paraguayo aprueba declaración de apoyo a la Policía por «actuación» de Generación Z

2 minutos

Asunción, 8 oct (EFE).- El Senado de Paraguay aprobó este miércoles una declaración de respaldo a la Policía Nacional por su «actuación» durante las protestas antigubernamentales en pasados fines de semana, convocadas por la denominada Generación Z, en las que 31 personas fueron arrestadas y al menos diez resultaron heridas.

En la declaración, adoptada durante una sesión ordinaria, «se reafirma el respeto al derecho constitucional a la manifestación pacífica, apoya la actuación de la Policía Nacional y reprocha los actos de violencia ocurridos durante la marcha del grupo autodenominado ‘Generación Z’ el día 28 de septiembre de 2025, en la ciudad de Asunción».

A favor de la declaración votaron 24 senadores y en contra diez. Además, hubo una abstención y un senador no votó, detalló el Senado.

La protesta reunió alrededor de 350 jóvenes, según cálculos de la Policía, que, por su lado, desplegó a tres mil uniformados en el centro de Asunción, que incluyeron motorizados y su unidad de agentes a caballo.

Según la Policía, ocho de los diez heridos fueron miembros de la institución.

Después de veinticuatro horas, todos los detenidos habían sido liberados.

El pasado 2 de octubre, los senadores oficialistas y opositores polemizaron durante varias horas en el Senado en una sesión a la que asistió el ministro del Interior, Enrique Riera, y el alto mando de la Policía para explicar el operativo realizado.

Legisladores de oposición calificaron como «represión» el papel de la Policía.

El pasado 30 de septiembre, la Cámara de Diputados, repudió la que calificó como «represión policial» contra la protesta, mientras el titular de esa instancia, el también oficialista Raúl Latorre, pidió que las manifestaciones sean sin violencia y respetando la Constitución.

Los diputados avalaron una resolución promovida por los diputados opositores Johanna Ortega y Raúl Benítez que fue discutida «sobre tablas» -de forma inmediata y sin debate previo en comisiones- durante una sesión ordinaria.

Posteriormente, el diputado oficialista Yamil Esgaib afirmó que la resolución fue aprobada por un supuesto descuido de su grupo parlamentario. EFE

ja/lb/jrg