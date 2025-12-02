Senador republicano nacido en Colombia propone prohibir la doble nacionalidad en EE.UU.

Miami, 2 dic (EFE).- El senador republicano Bernie Moreno, nacido en Colombia, propuso una iniciativa para prohibir la doble ciudadanía en Estados Unidos, lo que obligaría a los migrantes naturalizados renunciar a su país de origen para evitar «dobles lealtades».

«Es muy, muy simple. O eres un ciudadano estadounidense o eres un ciudadano de otro país. No puedes tener alianzas duales, no puedes tener dobles lealtades», declaró este martes el senador de Ohio, quien obtuvo la ciudadanía estadounidense a los 18 años, en una entrevista con Stephen Bannon, exasesor del presidente Donald Trump.

La iniciativa de Moreno, nacido en Bogotá en 1967, aplicaría tanto a personas nacidas en Estados Unidos como a inmigrantes naturalizados, pues prohibiría tener de manera simultánea una nacionalidad estadounidense y una extranjera.

Además, establecería que los estadounidenses que adquieran una ciudadanía distinta renunciarían automáticamente a la de Estados Unidos.

La propuesta daría un plazo de un año a quienes tengan doble nacionalidad para entregar una carta al Departamento de Estado en la que renuncien a su ciudadanía extranjera, o enviar un escrito al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para renegar de su ciudadanía estadounidense.

Si las personas con ciudadanía dual no cumplen con alguna de estas acciones, la ley considerará que están renunciando a su nacionalidad estadounidense.

«Cuando me convertí en ciudadano de Estados Unidos, por cierto, uno de los mayores honores y privilegios de mi vida, juré lealtad a los Estados Unidos de América y no al país donde nací. Es muy simple. Es sentido común. Esto debería haberse hecho hace mucho tiempo», declaró ahora el senador.

Aunque no hay una estimación oficial de cuántas personas tienen doble nacionalidad en Estados Unidos, el American Immigration Council (AIC) reporta que hay 23,68 millones de inmigrantes que se han naturalizado como ciudadanos estadounidenses, casi la mitad de la población migrante total del país.

Moreno, quien en sus perfiles de redes sociales escribe que está «agradecido» porque sus padres «lo trajeron a Estados Unidos», ha respaldo la política antiinmigrante del presidente Trump, quien ha prometido la mayor deportación masiva en la historia del país.

«Nací en Colombia, en Suramérica. De hecho, soy hispano. Pero de nuevo, tomé una decisión consciente a la primera oportunidad que tuve, cuando cumplí 18 años, para ser un ciudadano de Estados Unidos. Este país me dio la bienvenida», argumentó ahora.

No está claro con cuanto apoyo cuenta Moreno para que sea aprobada la propuesta de ley, que además podría enfrentarse a impugnaciones constitucionales.

La Corte Suprema dictaminó en 1967 que el Congreso no tiene la facultad, según la Constitución, de privar a una persona de la ciudadanía estadounidense sin su renuncia voluntaria, y que la ciudadanía está protegida por la Decimocuarta Enmienda. EFE

