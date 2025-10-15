Sergio Chumil regresa a Guatemala y es homenajeado tras gran temporada en Europa

Redacción deportes, 15 oct (EFE).- La Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala ofreció un emotivo recibimiento a Sergio Chumil, quien regresó a su país tras culminar una destacada temporada en Europa con el Burgos BH Burpellet de España.

El evento se realizó en la sede de la Federación, con la presencia del comité ejecutivo encabezado por su presidente, Óscar Vázquez.

Sergio Chumil finalizó una “temporada histórica”, con actuaciones sobresalientes en diversas competencias del calendario europeo, destacando su participación en la Vuelta a España 2025.

Durante el acto, Vázquez anunció oficialmente un incentivo económico de 75,000.00 quetzal para el correddor nacional, al considerarlo “el mejor ciclista de todos los tiempos en Guatemala”.

En la mesa de honor también participaron el tesorero de la Federación, Paul Briere, el gerente, Josué Flores, y el entrenador Lázaro Martín, descubridor y formador de Chumil.

La presencia del sector privado también se hizo sentir. Bantrab, representado por Jesús Pineda, entregó a Chumil el reconocimiento «Gallardo al Trabajador».

Además, Bantrab anunció un apoyo económico adicional de 50,000.00 quetzal y la entrega de un seguro familiar por un año para el ciclista y su núcleo cercano.

Chumil agradeció las muestras de cariño, el respaldo institucional y el constante acompañamiento de los medios, asegurando que su compromiso con Guatemala “es más grande que nunca”.

Con la bandera nacional en alto, el ciclista dedicó sus logros a todo el pueblo guatemalteco, especialmente a los jóvenes que sueñan con llegar al ciclismo profesional.

La Federación resaltó el papel de Chumil como embajador del deporte nacional y ejemplo de perseverancia para nuevas generaciones.

Chumil se mantuvo firme en sus declaraciones, afirmando que “esto es solo el inicio” y que su enfoque ahora se centra en los próximos retos continentales.

Entre ellos, su participación en los Juegos Centroamericanos 2025, donde competirá en las pruebas de contrarreloj individual (CRI) y ruta.

Ambas pruebas se disputarán los días 18 y 19 de octubre en la ciudad de Quetzaltenango, sede del evento regional.

Vázquez reiteró el respaldo absoluto de la Federación, asegurando que “Sergio representa el presente y futuro del ciclismo guatemalteco”.

En redes sociales, miles de aficionados expresaron su orgullo y respaldo al atleta chimalteco, catalogándolo como un “orgullo nacional”.

La Federación también confirmó que se coordina con el Ministerio de Cultura y Deportes una futura condecoración nacional para el ciclista.

En el plano técnico, el entrenador Lázaro Martín aseguró que el nivel de Chumil está en su punto más alto y anticipó una destacada actuación en Quetzaltenango.

Sergio Chumil cerró el acto agradeciendo a su familia, equipo técnico y federación por el respaldo brindado durante toda la temporada.

La Federación de Guatemala aprovechó la ocasión para reiterar su compromiso de impulsar el alto rendimiento y fortalecer el ciclismo desde las bases. EFE

