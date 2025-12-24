Serie previa con motivo de las elecciones convocadas por la junta birmana

2 minutos

Madrid, 24 dic (EFE).- Con motivo de las elecciones convocadas por la junta militar birmana, en las que no concurre una oposición real, la Agencia EFE pasará a partir de este jueves una serie previa con la guía BIRMANIA ELECCIONES.

Calendario de publicación

Jueves 25 de diciembre

BIRMANIA ELECCIONES

Bangkok – Las elecciones sin oposición real convocadas por la junta militar de Birmania (Myanmar), cuya primera fase está previsto que comience este domingo, coinciden con una nueva ofensiva lanzada por el Ejército, que en los últimos meses ha recuperado parte del terreno que había sido arrebatado por milicias de minorías étnicas y grupos prodemocráticos.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

BIRMANIA ELECCIONES

Bangkok/Chiang Mai – Jóvenes birmanos que se exiliaron tras el golpe militar de 2021, que truncó una década de transición democrática y futuro prometedor para muchos, cuentan a EFE su opinión sobre las elecciones convocadas por la junta, cuya primera fase comienza este domingo, sin apenas respaldo internacional.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

Viernes 26 de diciembre

BIRMANIA ELECCIONES

Bangkok – Birmania celebrará este domingo la primera fase de unas elecciones convocadas por la junta militar, las primeras desde el golpe de 2021, sin oposición prodemocrática y con la Premio Nobel de la paz Aung San Suu Kyi presa, mientras el conflicto armado continúa y el Ejército busca ganar reconocimiento internacional, con apoyo de China y Rusia.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Se enviarán unas claves sobre las elecciones, que contarán con menos partidos, candidatos y votantes que las de 2020. (Texto) (Foto) (Vídeo)

