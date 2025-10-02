Serie previa con motivo del segundo aniversario del ataque del 7 de octubre

Madrid, 2 oct (EFE).- Con motivo del segundo aniversario del ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023, la Agencia EFE enviará desde este viernes una serie especial con la guía ISRAEL PALESTINA.

Calendario de publicación

Viernes 3 de octubre

– Se enviará desde Jerusalén una crónica de cómo el fútbol ha servido de terapia estos dos años para los habitantes de un kibutz junto a la frontera con Gaza afectado por el ataque de Hamás. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Se enviará un tema desde Jerusalén sobre civiles asesinados durante la ofensiva israelí, cuyas historias han trascendido más. (Texto) (Vídeo)

Sábado 4 de octubre

– Se enviará un tema desde Jerusalén sobre las responsabilidades por el 7-O en Israel. (Texto)

– Se enviaría un tema desde La Haya sobre la evolución en la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de las acusaciones contra Israel por crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio.

Domingo 5 de octubre

– Se enviarán unas claves explicativas sobre estos dos años de ofensiva israelí. (Texto) (Vídeo)

– Se enviará desde Jerusalén un tema sobre cómo ha evolucionado el Ejército israelí durante la ofensiva en Gaza. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Con Gaza cerrada a la prensa extranjera, decenas de ciudadanos han decidido ‘empuñar’ sus teléfonos móviles para mostrar en redes sociales cómo su día a día y el de sus familias se ha visto afectado por el conflicto. (Texto) (Vídeo)

