Serie previa de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Bolivia

2 minutos

Madrid, 14 oct (EFE).- Con motivo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Bolivia, prevista para el próximo 19 de octubre y a la que concurren los opositores Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga, la Agencia EFE enviará desde este martes una serie previa con la guía BOLIVIA ELECCIONES.

Calendario de publicación

Miércoles, 15 de octubre

BOLIVIA ELECCIONES

La Paz – Bolivia elegirá en una inédita segunda vuelta electoral al Gobierno que sustituirá al gubernamental MAS después de casi 20 años, con dos candidatos a presidente, el centrista Rodrigo Paz y el derechista Jorge Tuto Quiroga, que se espera que cambien radicalmente el rumbo de la política interna y la relaciones internacionales de un país sumido en una fuerte crisis institucional y económica.

(Texto) (Foto)

BOLIVIA ELECCIONES

La Paz – Los opositores Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga se enfrentarán este domingo por la Presidencia de Bolivia con propuestas distintas para abordar la grave crisis económica que atraviesa al país, que incluye la escasez de combustible, los subsidios a los hidrocarburos, la peor inflación en décadas y la falta de dólares.

(Texto) (Foto)

Jueves, 16 de octubre

BOLIVIA ELECCIONES

La Paz – El expresidente derechista Jorge Tuto Quiroga, candidato de la alianza Libre, ocupa el primer lugar en las encuestas para las elecciones presidenciales de Bolivia. Nacido en Cochabamba en 1960, fue vicepresidente durante el Gobierno democrático de Hugo Banzer (1997-2001) y asumió la Presidencia en agosto de 2001, tras la renuncia de Banzer por una grave enfermedad.

(Texto) (Foto)

BOLIVIA ELECCIONES

La Paz – El senador centrista Rodrigo Paz Pereira, candidato del Partido Demócrata Cristiano, fue la sorpresa en la primera vuelta electoral de Bolivia al imponerse al resto de aspirantes. Nació en la ciudad española de Santiago de Compostela durante el exilio de su familia por la persecución de gobiernos militares, ha sido alcalde de Tarija (sur), diputado y senador en el país andino.

(Texto) (Foto)

– Se enviarán también los perfiles de los vicepresidentes, Juan Pablo Velasco y Edman «El Capitán» Lara. (Texto)

EFE