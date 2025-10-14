Sheinbaum dice que no hay “certeza” de que crimen entregue ayudas a afectados por lluvias

Ciudad de México, 14 oct (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que no se tiene “la certeza” sobre la presunta entrega de ayuda por parte del crimen organizado en zonas afectadas por las recientes lluvias, aunque advirtió que, de confirmarse, ese tipo de prácticas “no está bien”.

“Vimos los videos, no tenemos la certeza de que sean videos de los lugares reales, pero evidentemente no está bien eso, ¿verdad?”, afirmó la mandataria durante su conferencia matutina y tras ser cuestionada sobre grabaciones difundidas en redes sociales que mostrarían a grupos delictivos repartiendo despensas a damnificados, particularmente en el norte del estado de Veracruz.

Según algunos clips compartidos en medios de comunicación y redes, personas armadas con uniformes tácticos y pasamontañas transportan víveres en camionetas que reparten a los ciudadanos damnificados y que según varias personas vendrían de parte del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

No obstante, Sheinbaum aseguró que el Gobierno federal ya está desplegando maquinaria y ayuda humanitaria en las comunidades más afectadas, como Poza Rica y Álamo, para evitar cualquier vacío de atención institucional.

“En Poza Rica, en Álamo (…) están llegando todas las máquinas para la limpieza y estamos buscando que este primer fin de semana pueda haber el primer apoyo y que podamos estar también con las despensas apoyando a la población”, dijo la mandataria.

Sheinbaum detalló que en el municipio de Álamo Temapache se trabaja de manera coordinada con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien envió decenas de equipos especializados para el desazolve y limpieza de drenajes, conocidos como ‘Vactors’.

“Ella hizo una compra muy importante de estas máquinas (…) están llegando varios ‘Vactors’ y también pipas y algunos otros equipos para el apoyo”, destacó la jefa de Estado, quien elogió la solidaridad del personal capitalino de servicios urbanos.

Aunque no confirmó la autenticidad de los videos atribuidos a grupos criminales, insistió en que el Estado debe ser el único responsable de la atención a la población en emergencias.

Las lluvias de las últimas semanas han dejado severas inundaciones y deslaves en estados como Hidalgo, Veracruz, Puebla y Querétaro, con decenas de caminos bloqueados y comunidades aún incomunicadas.

Según el más reciente reporte, las autoridades han confirmado -desde el pasado 6 de octubre- al menos 64 personas muertas y decenas de desaparecidas en varias localidades de Veracruz, Puebla, Hidalgo y Querétaro.

El Gobierno federal ha prometido entregar apoyos económicos y alimentarios directos a los damnificados en los próximos días. EFE

csr/afs/jrg

(Foto)