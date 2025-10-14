Sheinbaum dice que no hay “certeza” que grupos criminales ayuden a afectados por lluvias

Ciudad de México, 14 oct (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha afirmado este martes que no se tiene “la certeza” sobre la presunta entrega de ayuda por parte del crimen organizado en zonas afectadas por las recientes lluvias, aunque ha advertido que, de confirmarse, ese tipo de prácticas “no está bien”.

“Vimos los videos, no tenemos la certeza de que sean videos de los lugares reales, pero evidentemente no está bien eso, ¿verdad?”, ha manifestado la mandataria durante su conferencia matutina al ser cuestionada sobre grabaciones difundidas en redes sociales que mostrarían a grupos delictivos repartiendo despensas a damnificados, particularmente en el norte del estado de Veracruz.

Según algunos vídeos compartidos en medios de comunicación y redes, personas armadas con uniformes tácticos y pasamontañas transportan víveres en camionetas que reparten a los ciudadanos damnificados y que según varias personas vendrían de parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

No obstante, Sheinbaum ha asegurado que el Gobierno federal ya está desplegando maquinaria y ayuda humanitaria en las comunidades más afectadas, como Poza Rica y Álamo, para evitar cualquier vacío de atención institucional.

“En Poza Rica, en Álamo (…) están llegando todas las máquinas para la limpieza y estamos buscando que este primer fin de semana pueda haber el primer apoyo y que podamos estar también con las despensas apoyando a la población”, ha dicho.

La mandataria ha detallado que en el municipio de Álamo Temapache se trabaja de manera coordinada con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien ha enviado decenas de equipos especializados para la limpieza de drenajes, conocidos como ‘Vactors’.

“Ella hizo una compra muy importante de estas máquinas (…) están llegando varios ‘Vactors’ y también pipas y algunos otros equipos para el apoyo”, ha destacado Sheinbaum, quien ha elogiado la solidaridad del personal de servicios urbanos capitalino.

Aunque no ha confirmado la autenticidad de los videos atribuidos a grupos criminales, ha insistido en que el Estado debe ser el único responsable de la atención a la población en emergencias.

Las lluvias de las últimas semanas han dejado severas inundaciones y deslaves en estados como Hidalgo, Veracruz, Puebla y Querétaro, con decenas de caminos bloqueados y comunidades aún incomunicadas.

Hasta el último reporte, las autoridades han confirmado al menos 64 personas muertas y decenas de desaparecidos en varias entidades, entre ellas Veracruz, Puebla, Hidalgo y Querétaro.

El Gobierno federal ha prometido entregar apoyos económicos y alimentarios directos a los damnificados en los próximos días. EFE

csr/afs/icn

(foto)