Siete policías turcos heridos durante una operación contra el Estado Islámico

Ankara, 29 dic (EFE).- Siete policías turcos resultaron heridos este lunes en un enfrentamiento durante una operación contra una supuesta célula del grupo terrorista ‘Estado Islámico’ (EI) en el noroeste de Turquía, que continuaba en la mañana de hoy, informaron las autoridades locales.

Según la agencia Anadolu, cuando esta madrugada agentes de la provincia de Yalova lanzaron la operación en la carretera a la aldea de Elmalık, fueron atacados por desconocidos que abrieron fuego desde el interior de una vivienda.

El incidente ocurrió durante una operación planificada contra la organización terrorista IS, con el apoyo de unidades especiales de la vecina provincia de Bursa, explicó la Oficina del Gobernador de la provincia de Yalova en un comunicado.

Los policías heridos fueron hospitalizados y están fuera de peligro, según las primeras evaluaciones médicas.

Mientrasla operación continuaba con la participación de fuerzas adicionales, aún no se ha informado sobre el número de los supuestos militantes del EI que participaron en el ataque, ni sobre su estado.

Durante las dos últimas semanas, la policía turca ha realizado varias operaciones dirigidas contra el EI después de que los servicios de Inteligencia turcos advirtieran de que el grupo yihadista planeaba atentados durante el periodo de Navidad y Año Nuevo.

En un comunicado emitido el jueves pasado, la Fiscalía General de Estambul informó de redadas en 127 domicilios, con 137 personas detenidas por sospecha de pertenecer al EI, así como la incautación de pistolas, municiones y documentos.

Los medios turcos ya habían informado de las alertas de los servicios de Inteligencia sobre eventuales ataques coordinados con explosivos transportados por vehículos en zonas públicas concurridas, que el EI habría planeando para estos días. EFE

