Sindicatos bolivianos continúan protestas pese a nuevo llamado del Gobierno a dialogar

3 minutos

La Paz, 31 dic (EFE).- Los sindicatos aglutinados por la Central Obrera Boliviana (COB) cumplen este miércoles su décima jornada de movilizaciones contra el decreto 5503, que eliminó la subvención estatal a los combustibles, vigente por más de 20 años, pese al nuevo llamado del Gobierno del presidente Rodrigo Paz para dialogar.

La marcha de la COB, integrada mayoritariamente por mineros y fabriles, nuevamente recorrió las calles del centro de La Paz bajo la consigna de la «abrogación» de la medida presidencial, esta vez sin enfrentamientos entre manifestantes y la Policía a diferencia de los días previos.

El decreto presidencial establece precios de 6,96 bolivianos (un dólar) por litro de gasolina especial, 11 bolivianos (1,58 dólares) para la gasolina premium y 9,80 bolivianos (1,40 dólares) para el diésel, entre otros.

Esto supone incrementos del 86 % para la gasolina y del 162 % para el diésel respecto al costo subvencionado.

«Pedimos al Gobierno que abrogue este decreto y construyamos uno, estamos conscientes de que el país está mal, pero hay que tomar determinaciones todos», dijo a los medios secretario Ejecutivo de la COB, Mario Argollo.

En la víspera, el Gobierno llamó a los sectores movilizados en torno a la COB a iniciar un nuevo proceso de diálogo el próximo lunes, invitación que fue ratificada esta jornada por el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, René Flores.

El Gobierno de Paz hizo es nueva invitación tras el intento que tuvo la anterior semana de sentarse con los dirigentes de la COB, quienes antepusieron la abrogación del decreto 5503 a cualquier negociación.

Al respecto, Argollo indicó que el Ejecutivo de Paz busca «desmovilizar y hacer cansar» a los trabajadores que mantienen la proteste desde días previos a la Navidad y recalcó que lo adecuado es que el Gobierno elabore un decreto «con la participación de todos los sectores vivos del país» y no de forma «unilateral».

Por su parte, el máximo dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb), Andrés Paye, afirmó que el decreto 5503 tiene el fin de «distraer» a la población con el fin de la subvención a los combustibles cuando «el fondo es otro».

La posición de los dirigentes es que la medida dictada el pasado 17 de diciembre presuntamente tiene la finalidad de «que se venda y se rife» los recursos naturales además de la empresas estatales a capitales extranjeros.

La COB culminó este su protesta este miércoles con la instalación de una reunión que definirá una postura ante la invitación del Gobierno, a pesar de que anoche emitió un instructivo que ordena que continúe la huelga indefinida que sostienen desde hace 10 días.

La decisión presidencial va acompañada por otras medidas, como el incremento del salario mínimo, de 2.750 a 3.300 bolivianos (395 a 474 dólares), el aumento de los bonos a los estudiantes del sistema público y de la renta para adultos mayores sin aportes a la seguridad social, además de incentivos a las inversiones privadas y extranjeras.

El Gobierno indicó que el decreto es «perfectible», pero que el retiro de la subvención se mantendrá e indicó que desde la eliminación de ese subsidio la demanda de diésel en el mercado interno cayó hasta un 50 %

La COB fue aliada política de los Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).EFE

grb/eb/enb

