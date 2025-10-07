Sobrevivientes de cáncer de mama en México desfilan con bodypaint para dignificar su lucha

3 minutos

Guadalajara (México), 6 oct (EFE).- Un centenar de mujeres sobrevivientes de cáncer de mama desfilaron este lunes en la ciudad de Guadalajara (oeste de México) con arte ‘bodypaint’ en sus cuerpos en un intento por llevar esperanza y dignificar a quienes padecen de esta enfermedad.

En el marco del mes de la lucha contra el cáncer de mama, decenas de voluntarias se unieron a la iniciativa que realiza cada año la organización ‘Una pincelada por la vida’ para mostrar la lucha y resiliencia de las sobrevivientes.

Con el torso desnudo y mostrando las huellas de la mastectomía, las mujeres llenaron de alegría la explanada del Museo Cabañas a ritmo de tambores y aplausos del público.

Anabel Muñoz, de 56 años y diagnosticada desde hace dos años, participó por primera ocasión en este desfile, una oportunidad para convencerse y convencer a otras de que el cáncer no siempre significa muerte.

“El cáncer de mama ya no significa muerte, el cáncer en sí. Al contrario, significa vida, una oportunidad más de vivir, una oportunidad de estar aquí, ser felices y que nos da la seguridad, una seguridad que yo nunca creí que pudiera llegar a tener”, dice emocionada.

Las mujeres lucieron en su cuerpo diseños coloridos en los que predominaban frases motivacionales, el listón rosa que simboliza la lucha contra el cáncer de mama, además de mariposas, libélulas y otros elementos de la naturaleza que reflejan la valentía con la que enfrentan el cáncer.

Gloria Fabiola Méndez tiene tres años luchando con la enfermedad y a sus 49 años dijo haber entendido que mostrar su cuerpo, incluso sin un seno es una forma de empoderarse.

“Hay gente del grupo que participa activamente desde atrás, porque no se atreven a exponerse. Es bien difícil y la primera vez dices: ‘¿cómo voy a estar semidesnuda? Es bien fuerte, pero te empodera y dices ‘yo puedo con todo, sí», señaló.

Para Bárbara Borrallo Balvaneda, de 48 años, participar en este desfile es mostrar la otra cara de las sobrevivientes de cáncer, una más alegre y llena de esperanza.

“Hay gente que gracias a las fotos que ven de nosotros, nos han dicho que gracias a eso se van y se checan (con el médico) para no pasar lo que nosotros ya pasamos. Todo tiene solución en esta vida y la actitud es lo importante”, expresó.

La organización ‘Una pincelada por la vida’ agrupa a unas 50 mujeres y hombres sobrevivientes de cáncer de mama con grupos de apoyo emocional y de concienciación en las estrategias de prevención de esta enfermedad.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2023 en México, hubo 8.034 muertes por cáncer de mama en la población de 20 años y más, de las cuales 99,5 % fue en mujeres. La tasa de mortalidad en el país por esta enfermedad fue de 17,9 por cada 100.000 de más de 20 años. EFE

