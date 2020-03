Visto desde 2020, parece que los centros de las ciudades han ganado el juego. Un estudio de Credit Suisse predice la desaparición de los centros comerciales estadounidenses y sugiere que el fenómeno puede repetirse en Europa. Los centros comerciales no funcionan mal en Suiza, según los estándares internacionales, pero ya dan señales de cambio.

El centro comercial es un objeto de ping-pong cultural: Inventado por el austríaco Victor Gruen, emigrado a Estados Unidos antes del avance nazi, el concepto gana Europa en los años sesenta. Pero no sin cierta ironía. Gruen odiaba los autos y quería recrear la atmósfera de los centros de las ciudades europeas en los suburbios estadounidenses. Sin embargo, la trasplantación en el Viejo Continente de los centros comerciales generó competencia con los centros urbanos.

Lembranças do primeiro shopping center helvético

(it)

Esa aceleración también transformó el consumo. En 1948, la Federación de Cooperativas Migros había introducido el principio estadounidense de autoservicio. La clientela ya no debía leer su lista de compras al personal de venta y esperar detrás del mostrador, sino simplemente retirar de los estantes los productos que requería.

Los restaurantes Mövenpick y Silberkugel, se instalaron en los espacios de descanso de esas arterias. En el primero ya no había que sentarse a la mesa, los comensales podían pedir sus alimentos empacados para llevar a casa. ¡La comida rápida había desembarcado en Suiza!

(it)

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

1970: apertura del primer centro comercial en Suiza David Eugster 28 de marzo de 2020 - 11:00 La visita al centro comercial se convierte en un placer familiar. Incluso los domingos, cuando las tiendas están cerradas, la gente acude a mirar escaparates. Hace cincuenta años, en Spreitenbach, en el cantón de Argovia, aparecía el primer centro comercial del país, la autoproclamada promesa de un “paraíso” a las puertas de Zúrich. La segunda mitad del siglo XX es sinónimo de una aceleración sin precedentes en la vida cotidiana. Con el teléfono, la comunicación superaba grandes distancias en fracciones de segundo, y con el automóvil las personas alcanzaban velocidades reservadas hasta entonces a los ferrocarriles. En 1950, Suiza tenía 147 000 autos registrados, mientras que esa cifra se elevó a medio millón veinte años después. Suiza se convirtió en uno de los países más densamente motorizados de Europa. Las redes carreteras fueron ampliadas y construidas autopistas. Los restaurantes Mövenpick y Silberkugel, se instalaron en los espacios de descanso de esas arterias. En el primero ya no había que sentarse a la mesa, los comensales podían pedir sus alimentos empacados para llevar a casa. ¡La comida rápida había desembarcado en Suiza! “Sírvase usted mismo” Esa aceleración también transformó el consumo. En 1948, la Federación de Cooperativas Migros había introducido el principio estadounidense de autoservicio. La clientela ya no debía leer su lista de compras al personal de venta y esperar detrás del mostrador, sino simplemente retirar de los estantes los productos que requería. Pero esa aceleración se produjo en detrimento de los centros urbanos. Con el tráfico motorizado privado, el corazón de las ciudades se hizo menos atractivo y los pueblos periféricos más accesibles. A principios de los años sesenta, contra el éxodo rural se respondió con la creación de nuevos centros, de carácter comercial. El primero de ellos fue inaugurado el 12 de marzo de 1970, el de Spreitenbach, lanzado por la cadena de descuento Denner. Un segundo complejo comercial, este con el sello Migros, fue abierto cinco años después. El centro comercial es un objeto de ping-pong cultural: Inventado por el austríaco Victor Gruen, emigrado a Estados Unidos antes del avance nazi, el concepto gana Europa en los años sesenta. Pero no sin cierta ironía. Gruen odiaba los autos y quería recrear la atmósfera de los centros de las ciudades europeas en los suburbios estadounidenses. Sin embargo, la trasplantación en el Viejo Continente de los centros comerciales generó competencia con los centros urbanos. Predicen fin de juego Visto desde 2020, parece que los centros de las ciudades han ganado el juego. Un estudio de Credit Suisse predice la desaparición de los centros comerciales estadounidenses y sugiere que el fenómeno puede repetirse en Europa. Los centros comerciales no funcionan mal en Suiza, según los estándares internacionales, pero ya dan señales de cambio. En 1970, la apertura del primer centro comercial del país modificó las coordenadas de ubicación: el folleto que acompañaba su inauguración localizó el pequeño pueblo de Spreitenbach en el centro del mapa, relegando a Zúrich. El centro comercial ponía a disposición 1 500 lugares de estacionamiento, un lujo. Con todas las comodidades En los dos extremos del centro comercial, los grandes distribuidores magnetizan a los clientes y generan una circulación de clientes que también beneficia a las pequeñas tiendas. Con aire acondicionado, el centro comercial ofrece todas las comodidades posibles: restaurantes, piscina cubierta, sin mencionar un “paraíso para niños” que los mantiene seguros, mientras los padres hacen sus adquisiciones. En lugar de un espacio para compras rápidas, el centro comercial se ve a sí mismo como un “paraíso” para los adultos. “Experimentamos aquí una atmósfera estimulante que solo se puede sentirse en los mercados italianos, españoles y orientales, una atmósfera ajena al tumulto del tráfico”, anota un grupo de clientes. Mientras que los negocios, el tráfico y el consumo se mezclan rápidamente en las calles de las principales ciudades del país, el centro comercial Spreitenbach es solamente un lugar para ir de compras. “Comprar por diversión”, reza un anuncio de los años sesenta. Desde la Segunda Guerra Mundial, Suiza experimentó una prosperidad exponencial, lo que, según especialistas estadounidenses en mercadotecnia, requiere una reeducación a un nivel de vida más alto. La población abandona la idea de que el acto de la compra surge de una necesidad. Desde ese momento, los suizos saborean el consumismo.