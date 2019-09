(it)

Organ donation: direct democracy and the law

Si los deseos del difunto no están claramente establecidos, se seguirá consultando a los familiares. Podrán oponerse a la extracción de órganos si esta decisión respeta la presunta voluntad del difunto.

El Gobierno está de acuerdo con los promotores de la iniciativa, pero rechaza un modelo en el que no se consulte a los familiares. Con su proyecto, las personas que no deseen donar sus órganos después de su muerte tendrán que indicarlo expresamente. Un nuevo registro permitirá a las personas notificar fácilmente su negativa.

Actualmente, los trasplantes se producen cuando la persona expresa su voluntad de donar sus órganos a su muerte. Si no es el caso, corresponde a los familiares decidir. En esa difícil situación, alrededor del 60% rechaza la donación. Las experiencias en varios países europeos muestran que las donaciones aumentan con el modelo de consentimiento presunto.

La situación actual en Suiza no es satisfactoria, subrayó. Es necesario actuar para disminuir los tiempos de espera para los trasplantes y salvar vidas.

Government presents proposal for organ donations

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Berna desvela proyecto sobre donación de órganos 13 de septiembre de 2019 - 15:47 Los miembros de la familia deben tener voz en la donación de órganos. El Gobierno suizo abrió a consulta este viernes su contrapropuesta a la iniciativa popular sobre el tema. Apoya el paso al presunto consentimiento, pero incluye a los familiares. Suiza carece de órganos suficientes para salvar vidas. El año pasado, 68 personas en la lista de espera murieron antes de recibir un trasplante. Mientras que la gran mayoría de los suizos dicen que están dispuestos a donar sus órganos, solamente el 16% tiene una tarjeta de donante”, dijo a la prensa el ministro de Salud, Alain Berset. La situación actual en Suiza no es satisfactoria, subrayó. Es necesario actuar para disminuir los tiempos de espera para los trasplantes y salvar vidas. Actualmente, los trasplantes se producen cuando la persona expresa su voluntad de donar sus órganos a su muerte. Si no es el caso, corresponde a los familiares decidir. En esa difícil situación, alrededor del 60% rechaza la donación. Las experiencias en varios países europeos muestran que las donaciones aumentan con el modelo de consentimiento presunto. Consultar con familiares y amigos La iniciativa popular “Salvar vidas favoreciendo la donación de órganos” quiere que cada adulto sea considerado un donante potencial a menos que se haya opuesto durante su vida. Este modelo, denominado de oposición, debería ser inscrito en la Constitución. El Gobierno está de acuerdo con los promotores de la iniciativa, pero rechaza un modelo en el que no se consulte a los familiares. Con su proyecto, las personas que no deseen donar sus órganos después de su muerte tendrán que indicarlo expresamente. Un nuevo registro permitirá a las personas notificar fácilmente su negativa. Si los deseos del difunto no están claramente establecidos, se seguirá consultando a los familiares. Podrán oponerse a la extracción de órganos si esta decisión respeta la presunta voluntad del difunto. Abrir el debate Para Berset, este contraproyecto es también una manera de abrir el debate sobre la donación de órganos en Suiza. Se trata de un tema complicado en el que están en juego cuestiones éticas y personales y, por el momento, nunca ha habido un verdadero debate sobre el tema. El proyecto estará en consulta hasta el 13 de diciembre.