Primicia suiza: adiós a las pajitas en la ciudad de Neuchâtel 18 de mayo de 2018 - 15:52 Neuchâtel se convertirá en la primera ciudad de Suiza en prohibir el uso de pajillas de plástico en los cafés a partir de 2019, un modo de marcar su actuar ante la tendencia mundial de reducir los residuos plásticos. "Neuchâtel se enorgullece de ser la primera ciudad suiza en tomar medidas para prohibir las pajuelas de plástico en los establecimientos públicos", dijo la política local Violaine Blétry-de Montmollin. La prohibición podría entrar en vigor el 1 de enero del próximo año. La ciudad ya ha lanzado una campaña de concienciación para que los restaurantes tengan tiempo de prepararse para el cambio, indicó este viernes. La prohibición cuenta con el apoyo de la Asociación de Hostelería y Restauración GastroNeuchâtel y ha sido muy bien acogida por los propietarios de restaurantes locales. En abril, la asociación ‘En Vert et contre tout" lanzó una campaña en toda la Suiza francófona con el objetivo de prohibir las pajas de plástico. Desde entonces han participado 15 establecimientos de Neuchâtel, lo que a su vez ha llevado a las autoridades de la ciudad de Neuchâtel a apoyar la iniciativa de prohibir estas pajas en su totalidad en la ciudad. Movimiento global Se estima que los estadounidenses usan 500 millones de pajillas de plástico cada día, según la revista National Geographic. Esto ha dado lugar a que varias ciudades prohíban o limiten su uso, la última de las cuales es Malibú, en California. Muchos países ya han prohibido, limitado o gravado el uso de bolsas de plástico. Los principales supermercados suizos cobran un pequeño precio por las bolsas de plástico, lo que ha provocado una fuerte caída de la demanda.