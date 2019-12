Alumnos del Colegio Suizo en México hacen fila antes de una visita del ministro Alain Berset en 2017.

¿Hay espacio para la educación suiza en el competido mercado de las escuelas internacionales? Sí, dice Barbara Sulzer Smith, directora de educationsuisse, organismo que representa a las escuelas helvéticas en el exterior. Pero advierte también que la competencia es feroz y que atraer a los mejores docentes no es tarea fácil.

Suiza tiene 18 escuelasEnlace externo oficiales en el extranjero, con un total de 7 500 alumnos. Su público objetivo son tanto los alumnos locales como los hijos de suizos expatriados. De hecho, solo el 20% de los alumnos tienen la nacionalidad suiza.



Esta red es pequeña comparada con la de otros países: la vecina Alemania cuenta con 140 escuelas en extranjeroEnlace externo y Francia tiene 522Enlace externo. Pero también hay mucha competencia dentro de un país: en Pekín, por ejemplo, donde se ha inaugurado la más reciente escuela suiza, hay 50 escuelas internacionales.

Hoy, el principal objetivo de las escuelas suizas en el extranjero es ser embajadoras de la cultura y la educación suizas, explica Barbara Sulzer Smith en una entrevista realizada en la sede educationsuisseEnlace externo en Berna.

swissinfo.ch: ¿Cómo se posicionan las escuelas suizas en un sector que es altamente competitivo?

B.S.S.: Estamos bien posicionados, pero la competencia ha aumentado enormemente y cada vez hay más jugadores en el mercado. Competimos contra otras escuelas privadas y grandes grupos educativos que son muy fuertes y que tienen además una gran solidez financiera. Somos escuelas sin fines de lucro, como lo marca la ley helvéticaEnlace externo. Entre un tercio y una cuarta parte del presupuesto de las escuelas proviene de subsidios. Y la legislación también precisa que la mayor parte de nuestros profesores deben ser suizos, porque son ellos los responsables de garantizar la calidad de la educación suiza. Como los salarios en Suiza son elevados, los sueldos de los docentes representan gran parte de los costes de funcionamiento de las escuelas.

swissinfo.ch: ¿Este modelo sin fines lucrativos será viable en el futuro?

B.S.S.: La estructura escolar seguirá siendo la misma en el futuro: nuestra educación se basa en un sistema federalista. Por lo tanto, cada escuela seguirá siendo independiente y contará con el apoyo y subsidios del Gobierno, además de tener asesoría pedagógica de su cantón patrocinadorEnlace externo. Pero queremos acrecentar la eficiencia y eficacia de nuestra red. Por ejemplo, estamos desarrollando un concepto de formación común para los profesores, directores y consejos directivos de las escuelas.

swissinfo.ch: ¿Es difícil conseguir suficientes profesores suizos para las escuelas?

B.S.S.: En Suiza no hay suficientesEnlace externo. Es un mercado muy pequeño y es difícil encontrar profesores dispuestos a trabajar en el extranjero. Esto se debe a que muchas veces los salarios son más bajos que en Suiza. Otras escuelas extranjeras, como las alemanas o francesas, están altamente subsidiadas y los gobiernos envían profesores a otros países. Pero Suiza no tiene este sistema: todos los maestros son contratados por nosotros, o localmente por las escuelas. Esto puede crear muchos problemas, por ejemplo, en materia de seguridad social e impuestos. Ahora estamos tratando de desarrollar un sistema mediante el cual una institución, siempre que se ciña al derecho público suizo, pueda enviar profesores a las escuelas suizas en el extranjero dándoles el tratamiento de empleados del sector público. Este nuevo sistema hará las condiciones laborales más atractivas.

swissinfo.ch: ¿Qué sucede con las escuelas que se denominan "suizas" pero no son oficialmente (como sucede en Dubái)?

B.S.S .: Esto es un problema. Pero no lo veo como un problema grave en países donde no tenemos escuelas suizas oficiales, considerando que carecemos de los recursos necesarios para tener escuelas suizas en todo el mundo. Más bien estamos analizando cómo incorporar estos colegios a nuestra red, quizás como asociados, pero es importante que cumplan con ciertos criterios inherentes al saber hacer suizo (swissness).

¿Cómo se funda una escuela suiza en el extranjero?

La iniciativa para crear una escuela debe provenir de un grupo suizo local que suele estar constituido por padres de familia (a diferencia de otros países donde esta iniciativa suele ser patrocinada por los gobiernos).

Es un proceso largo y costoso, explica Barbara Sulzer Smith. El caso de Pekín fue especial porque la persona suiza responsable del proyecto tenía una gran experiencia en el sector educativo.

Pero, en general, los expatriados no se quedan mucho tiempo en un lugar, así que no sienten la necesidad de crear una escuela suiza para sus hijos, dice Sulzer Smith. Fin del recuadro

Es fundamental que una escuela que se denomine “suiza” cumpla con las características del “sello suizo”. Es el caso de la Swiss International Scientific School de DubáiEnlace externo, tanto el propietario de la escuela como el director anterior de la misma eran de origen suizo; el plan de estudios estaba basado en el helvético y había un verdadero saber hacer suizo. Pero hay colegios donde esto no sucede y usan el nombre suizo solo porque suena bien, y esto supone un gran problema. Y en términos legales, es difícil actuar. A veces la embajada suiza interviene e intenta tomar medidas contra este tipo de escuelas.

swissinfo.ch: En las escuelas suizas hay que aprender alguna de las lenguas nacionales, ¿las personas no están más interesadas en aprender el inglés?

B.S.S.: Esa es una gran pregunta y muchas veces, en efecto, los padres quieren más inglés. Todas las escuelas suizas en el extranjero ofrecen un idioma local, además de un idioma nacional de Suiza. El inglés es, normalmente, la tercera lengua y los alumnos lo aprenden a un nivel muy alto. Los estudiantes que desean cursas estudios de bachillerato suizo (ciclo superior de la escuela secundaria) escuela de preparación para la universidad) necesitan el francés o alemán como segundo idioma, con lo que el inglés se convierte en el cuarto idioma.

Y luego hay escuelas como la de Barcelona, donde también se imparten clases de catalán. O escuelas que ofrecen lenguas adicionales, como en México, donde los alumnos aprenden el chino. Significa que los alumnos pueden aprender hasta cinco idiomas. Consideramos que el multilingüismo de nuestras escuelas es nuestro sello diferencial.



swissinfo.ch: ¿Existe suficiente apoyo en Suiza para las escuelas helvéticas en el extranjero?

B.S.S .: Una escuela suiza en el extranjero es a menudo un gran punto de referencia. Por ello, cuando algunos ministros o políticos del gabinete van a un país, casi siempre visitan su escuela suiza.

Tuvimos varios aniversarios este año, los 70 de Bogotá, los 100 de Milán y de Barcelona. Estamos bien posicionados, pero no podemos detenernos y dormirnos en nuestros laureles gracias a la reputación suiza. Quizás hace 20 o 30 años, si eras suizo, esto era suficiente para que la gente llegara. Pero ya no es así. Por ello, están sucediendo muchas cosas en Suiza en el sistema educativo, como la digitalización o los nuevos planes de estudio (Lehrplan 21). Estamos llevando estas nuevas tendencias a las escuelas del extranjero para ofrecer una educación suiza moderna con la que siempre nos adelantemos a la competencia, creo yo.

La filosofía de las escuelas suizas en el extranjero El perfil de las escuelas se basa en el plan de estudios suizo y el multilingüismo del país, dice Barbara Sulzer Smith. Ofrecen una educación general profunda en materias académicas y habilidades sociales, como el aprendizaje independiente y la capacidad de autoorganización. También son importantes actividades como la música, la artesanía y el deporte.

La mayoría de las escuelas van desde la enseñanza preescolar hasta el bachillerato suizo o internacional. Pekín por ahora ofrece solo desde preescolar hasta el tercer año de la educación primaria. Fin del recuadro



Traducción del inglés: Andrea Ornelas

