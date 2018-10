En septiembre pasado, Raikkonen supo que Ferrari no le renovará el contrato cuando termine la temporada 2018. El piloto finlandés ha fichado por la escudería suiza Sauber.

Raikkonen multado por chocar con un coche aparcado 12 de octubre de 2018 - 17:00 El excampeón del mundo de Fórmula 1, Kimi Raikkonen, es un piloto ágil y brillante en el circuito de Mónaco, pero tuvo un contratiempo en una calle tranquilla de Suiza. El piloto finlandés chocó con un vehículo aparcado en Baar, localidad del cantón de Zug donde reside. Raikkonen, que tiene 38 años y esta temporada aún corre con Ferrari, ha sido condenado a pagar una multa de 350 francos suizos tras chocar el pasado 18 de mayo con un coche aparcado en la ciudad donde reside. La agencia suiza de noticias ATS ha confirmado la noticia que publicaron los diarios ‘Luzerner Zeitung’ y ‘St. Galler Tagblatt’. A la multa se suman 450 francos de gastos administrativos. Según estos medios, Raikkonen hizo una maniobra para evitar un vehículo que venía en dirección contraria y chocó con un coche aparcado a su derecha. Según la agencia AFP, la policía del cantón de Zug no respondió inmediatamente a los medios que querían confirmar la noticia. En septiembre pasado, Raikkonen supo que Ferrari no le renovará el contrato cuando termine la temporada 2018. El piloto finlandés ha fichado por la escudería suiza Sauber.