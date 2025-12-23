Sporting Cristal anuncia un acuerdo con el lateral brasileño Cristiano Da Silva

Lima, 23 dic (EFE).- El Sporting Cristal de Perú informó este martes que ha llegado a un acuerdo con el lateral izquierdo brasileño Cristiano Da Silva para que sea uno de sus refuerzos durante la temporada 2026 de la Liga 1 nacional y la segunda fase de la Copa Libertadores.

«¡Bienvenido al Rímac, Cristiano Da Silva!», anunció en la red social X el equipo que dirige el también brasileño Paulo Autuori.

Precisó que ha «alcanzado un principio de acuerdo» con Da Silva, aunque la firma estará sujeta «al cumplimiento de aspectos contractuales y a las revisiones médicas correspondientes».

El equipo del barrio limeño del Rímac agregó que Da Silva «es lateral, tiene 32 años y jugó los últimos años en Fluminense, Goiás y Operario de su país».

Con el anuncio del acuerdo con el también exjugador del FC Sheriff de Moldavia, el Sporting sumó su tercer fichaje para el próximo año, junto con el centrocampista brasileño Gabriel Santana y el lateral derecho argentino Juan Cruz González.

En 2026, el equipo limeño, que el pasado 13 de diciembre cumplió 70 años, espera recuperar posiciones en el torneo nacional, ya que este año terminó en el cuarto puesto de la clasificación general, con lo que sumó un quinquenio sin ganar un título nacional. EFE

