Starmer defiende su gestión del caso Mandelson entre presiones a su liderazgo

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Londres, 14 sep (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, defendió este lunes su actuación en el nombramiento y posterior destitución del embajador del Reino Unido en Estados Unidos, Peter Mandelson, en medio de crecientes críticas a su liderazgo.

«Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, nunca lo habría nombrado», declaró a la BBC, en alusión a las profundas conexiones de Mandelson con el pederasta estadounidense convicto Jeffrey Epstein.

Aunque los contactos del veterano laborista -quien fue ministro en los Gobiernos de Tony Blair y comisario europeo de Comercio- con el fallecido financiero eran de dominio público, Starmer sostuvo que hasta el pasado miércoles por la noche, víspera del cese, no conoció su verdadero alcance.

Explicó que los correos electrónicos entre Mandelson y Epstein difundidos ese día por la agencia estadounidense Bloomberg le hicieron ver que su relación era «muy diferente» de lo que pensaba cuando lo designó para el cargo y cuando, incluso hasta la mañana del miércoles, lo defendía.

Starmer afirmó a la BBC que, a raíz de esos correos, el Ministerio de Exteriores formuló preguntas concretas a Mandelson, de 71 años y «las respuestas fueron insatisfactorias», por lo que el jueves ordenó su destitución con efecto inmediato.

Los correos revelaron, entre otras cosas, que Mandelson, llamaba a Epstein «su mejor amigo» y que le animó a impugnar su condena en 2008 por prostitución de menores.

Epstein, muy bien conectado con la élite estadounidense -entre otros, con el actual presidente, Donald Trump-, murió en 2019 ahorcado en su celda tras ser condenado por tráfico sexual de menores.

El caso Mandelson ha desatado una oleada de críticas contra Starmer, incluso de sus propios diputados laboristas, muchos de los cuales habían alertado previamente del riesgo de nombrar al polémico político como representante en Washington.

Algunos parlamentarios advirtieron este lunes de que el liderazgo del primer ministro se pondrá en cuestión si el Partido Laborista no obtiene un buen resultado, como se teme, en las elecciones municipales de mayo y en las autonómicas de Gales y Escocia. EFE

jm/rcf

