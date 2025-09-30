The Swiss voice in the world since 1935
Starmer dice que el Reino Unido está en una encrucijada entre «renovación o declive»

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Liverpool (R.Unido), 30 sep (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, aseguró este martes que el Reino Unido «afronta una encrucijada entre decencia o división, renovación o declive», en su discurso ante el congreso anual del Partido Laborista en Liverpool (noroeste de Inglaterra).

«Estamos frente a una prueba, una lucha por el alma de nuestro país, tan grande como reconstruirlo después de la guerra», afirmó, y advirtió a sus colegas que «el camino de la renovación será largo y difícil».

Starmer pidió a los ciudadanos que no se dejen llevar por el declive que, en su opinión, representa la formación populista de derechas Reform UK de Nigel Farage, al que acusó de no decir «nunca nada positivo del Reino Unido» y recurrir a «la crítica y la queja». EFE

jm/ja/vh

