Starmer dice que jamás se entregará la bandera británica a quienes la usan para violencia

Londres, 14 sep (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo este domingo que la bandera del Reino Unido representa la «diversidad» del país y que «jamás» será entregada a quienes la utilizan «como símbolo de violencia, miedo y división», tras los disturbios del sábado en Londres en una marcha de la ultraderecha.

Starmer se refirió así a los incidentes del sábado en su cuenta de la red X, en la que recalcó que el Reino Unido es un país construido «sobre la tolerancia, la diversidad y el respeto».

«Las personas tienen derecho a la protesta pacífica. Es fundamental para los valores de nuestro país, pero no toleraremos agresiones contra agentes de policía en el ejercicio de su labor ni que la gente se sienta intimidada en nuestras calles por su origen o el color de su piel», escribió Starmer en referencia al ambiente hostil que sienten algunas comunidades en el país.

Según la Policía Metropolitana de Londres (Met, en inglés), 26 agentes resultaron heridos y 25 personas fueron arrestadas en los disturbios provocados por algunos miembros de la manifestación convocada el sábado por el activista de extrema derecha Tommy Robinson para protestar contra el aumento de la migración ilegal.

La manifestación, titulada ‘Unir el Reino’ y que reunió a más de 110.000 personas, fue contestada por otra en la capital británica para denunciar el fascismo y expresar el apoyo a los solicitantes de asilo en el Reino Unido. EFE

