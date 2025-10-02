The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Sube a 72 el saldo de muertos por el terremoto en Filipinas

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

El saldo de muertos por el potente terremoto en el centro de Filipinas subió a 72, informaron el jueves los rescatistas, mientras las autoridades volcaron su atención a los cientos de heridos y miles de personas que quedaron sin casa.

Bomberos y equipos de socorro sacaron la noche del miércoles los cadáveres de una mujer y su hijo de los escombros de un hotel colapsado en la ciudad de Bogo, cerca del epicentro del sismo de magnitud 6,9 del martes.

El cuerpo de otra mujer fue recuperado en el lugar a primera hora del día, vieron periodistas de la AFP.

El gobierno dijo que 294 personas resultaron heridas y alrededor de 20.000 huyeron de sus casas.

Cerca de 600 casas resultaron dañadas en el norte de la isla de Cebú, donde muchas personas dormían en las calles ante el centenar de réplicas sentidas.

La gobernadora provincial de Cebú, Pamela Baricuatro, pidió el jueves ayuda para las millares de personas que necesitan agua potable, alimento, ropa y vivienda temporal, así como voluntarios para organizar y distribuir la ayuda.

«Muchas casas fueron destruidas y muchas familias necesitan ayuda para recuperarse (…). Necesitan nuestra ayuda, oraciones y apoyo», publicó la gobernadora en Facebook.

El presidente Ferdinand Marcos viajó a Cebú el jueves para inspeccionar los daños y coordinar las tareas de asistencia.

En tanto, las labores de búsqueda y rescate parecían estar llegando a su fin el jueves en Bogo.

«Por ahora, todos los que fueron reportados como desaparecidos han sido encontrados», dijo a AFP el funcionario de bomberos Liewellyn Lee Quino.

Filipinas registra terremotos casi a diario por su ubicación en el «Anillo de Fuego» del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica que se extienda desde Japón hasta el Sudeste Asiático y la cuenca del Pacífico.

pam/cgm/dhw/mas/arm

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR