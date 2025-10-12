Sudáfrica pide que se respete el orden constitucional en Madagascar

2 minutos

Nairobi, 12 oct (EFE).- El Gobierno de Sudáfrica expresó su preocupación por la situación en Madagascar, sacudido por protestas masivas desde hace más de dos semanas y donde el Gobierno denunció este domingo un intento de golpe de Estado y una unidad militar dijo haber tomado el control del Ejército, y pidió que se respete el orden constitución y democrático en la nación insular.

«Sudáfrica hace un llamamiento a la calma y la moderación de todos los actores y les insta a hacer todo lo necesario para evitar cualquier acción que pueda agravar las tensiones o empeorar la situación humanitaria», afirmó en un breve comunicado el Departamento sudafricano de Relaciones Internacionales y Cooperación (DIRCO, en inglés).

El DIRCO también pidió a todas las partes que «respeten los procesos democráticos y el orden constitucional».

«Es imperativo que cualquier disputa se resuelva de forma pacífica y mediante diálogo inclusivo, cooperación y mecanismos legales establecidos», añadió, al subrayar que el Gobierno sudafricano «no apoya los cambios inconstitucionales de Gobierno».

Una unidad militar insurrecta, el CAPSAT (Cuerpo de Administración de Personal y Servicios del Ejército de Tierra), aseguró este domingo haber tomado el control de las Fuerzas Armadas del país, después de que la Presidencia malgache denunciara un intento de golpe de Estado.

El CAPSAT, que controla la logística del Ejército y tiene su sede en Soanierana, a las afueras de la capital, Antananarivo, hizo este anuncio después de lanzar un llamamiento este sábado a los militares a «desobedecer» cualquier orden de disparar contra la población.

Los militares de esta base ya participaron en 2009 en un golpe de Estado que derrocó al entonces presidente, Marc Ravalomanana, y permitió llegar por primera vez al poder al actual presidente malgache, Andry Rajoelina.

Madagascar y Sudáfrica comparten membresía de la Comunidad de Desarrollo del África Meridional (SADC). EFE

lbg/amg