Hoy los suizos deciden en las urnas si respaldan o no una iniciativa popular para frenar la expansión urbana en suelo helvético. La iniciativa popular ‘ Frenar el crecimiento desordenado de la construcciónEnlace externo ’ fue lanzada por el ala juvenil del Partido Ecologista Suizo.

¿Frenar la mancha urbana definitivamente? Urs Geiser 10 de febrero de 2019 - 10:30 Hoy los suizos deciden en las urnas si respaldan o no una iniciativa popular para frenar la expansión urbana en suelo helvético. La iniciativa popular ‘Frenar el crecimiento desordenado de la construcción’ fue lanzada por el ala juvenil del Partido Ecologista Suizo. ¿Qué proponen los promotores de la iniciativa? Imponer medidas legales adicionales a la legislación vigente sobre urbanización para proteger y preservar los espacios verdes y la tierra cultivable ante la creciente mancha urbana. Su propuesta exige que los permisos de ampliación de zonas de construcción solo se permitan bajo ciertas condiciones. Según el texto , se podrán hacer excepciones para crear nuevas zonas urbanizadas para la agricultura o para los servicios públicos, pero solo con la condición de desclasificar una superficie equivalente de zona edificable y devolverla a la naturaleza. Además, han solicitado que las autoridades promuevan en las zonas urbanas ya existentes la creación de áreas de vivienda sostenibles. "Nuestros suelos son nuestra herencia: recibidos de nuestros antepasados, los transmitiremos a nuestros hijos", ha reiterado Kevin Morisod, copresidente de la sección juvenil del Partido Ecologista Suizo, que lanzó la iniciativa. Cada año se cubre de hormigón en Suiza una superficie de 23 km2 aproximadamente, es decir 1,5 veces el tamaño de Ginebra, la segunda ciudad más grande de Suiza, señala Morisod. Cuatro años después La iniciativa fue lanzada en 2015. Más de 113 000 ciudadanos respaldaron con su firma la propuesta (se requieren al menos 100 000 firmas válidas para que una iniciativa sea votada a escala nacional). Esta iniciativa popular cuenta con el respaldo del Partido Ecologista Suizo, del Partido Socialista y de la mayoría de las organizaciones ecologistas del país. Muy radical, dicen sus opositores Los opositores, sin embargo, han indicado que la iniciativa es innecesaria y perjudicial, ya que con ella se corre el riesgo de bloquear el desarrollo económico. La ministra de Medio Ambiente, Simonetta Sommaruga, admitió que se habían cometido errores en el pasado, pero dijo que las normas actuales, aprobadas por la ciudadanía hace seis años, son adecuadas: "La medida más eficaz [para hacer frente a la expansión urbana] ya está incluida en la actual ley de planificación del territorio: los cantones deben reducir las zonas de construcción si son demasiado grandes", puntualizó. La Asamblea Federal, la mayoría de los partidos políticos de centroderecha y la comunidad empresarial argumentan que el área total de zonas de construcción no ha aumentado significativamente desde 2012. También advierten que si se aprueba la iniciativa, los alquileres podrían aumentar, un argumento que podría resonar en muchos ciudadanos, ya que más del 60% de los residentes en Suiza viven en alojamientos alquilados. Datos clave Esta es la primera votación nacional de este año. Cerca de 5,3 millones de ciudadanos, incluidos los miembros registrados de la comunidad suiza expatriada, pueden participar en la votación. Este domingo a escala cantonal y municipal se aborda también una amplia gama de cuestiones y también se llevan a cabo algunas elecciones locales. La iniciativa en contra de la expansión urbana es la 216ª propuesta de enmienda constitucional que se someterá a votación en la historia moderna de Suiza. Solo 22 han ganado la mayoría desde 1893. A fondo, en este artículo: