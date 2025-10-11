Superviviente del 7 de octubre muere por suicidio días después del segundo aniversario

Jerusalén, 11 oct (EFE).- Las autoridades israelíes confirmaron este sábado la muerte por suicidio de Roy Shalev, superviviente del festival musical Nova, uno de los epicentros de la masacre perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, pocos días después del segundo aniversario de la tragedia.

«Trágicamente, muchos supervivientes continúan experimentando una profunda angustia emocional desde los sucesos del 7 de octubre», se lamentó en un comunicado la Asociación Comunitaria de la Tribu Nova, ONG especializada en el apoyo a los supervivientes de la masacre.

«Instamos a todos a permanecer vigilantes y profundamente sensibles a la salud mental de las personas afectadas, especialmente a los supervivientes y a las familias en duelo», añadió la organización.

Shalev fue herido con armas de fuego en el recinto del festival Nova, donde su pareja, Mepal Adam, fue asesinada por las milicias.

El festival musical Nova fue uno de los epicentros de la masacre perpetrada por el grupo islamista, resultando el escenario del asesinato de 378 de las alrededor de 1.200 víctimas mortales y del secuestro de 44 de las 250 personas que fueron secuestradas.

Su muerte ha tenido lugar en el marco del arranque de la tregua entre Israel y Hamás, que estipula la liberación de los 48 secuestrados que siguen en manos de las milicias del enclave palestino, 20 de ellos vivos.

En caso de emergencia, riesgo inminente o intento consumado de suicidio se debe llamar al servicio de emergencias (101 en el caso de Israel) y, ante señales de alarma, las personas con pensamientos suicidas o sus familiares pueden recibir ayuda a través de los servicios sanitarios públicos y de recursos especializados.

En el caso de Israel, algunos son ERAN (Primeros Auxilios Emocionales), disponible en el 1201 o en www.eran.org.il, o SAHAR (Apoyo Emocional en Línea), en www.sahar.org.il. EFE

