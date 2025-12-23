Supremo rechaza recurso de opositor ruso contra condena por justificar ataques ucranianos

Moscú, 23 dic (EFE).- El Tribunal Supremo de Rusia rechazó este martes el recurso presentado por el opositor Alexéi Górinov contra su condena de tres años de prisión por supuestamente «justificar el terrorismo» ucraniano.

Los tres jueces del Supremo confirmaron unánimemente la pena de cárcel contra el político de 64 años, cuyo frágil estado de salud ha sido denunciado por las organizaciones de derechos humanos, según informa el portal Mediazona.

Górinov, que cumple otra pena de siete años por criticar la campaña militar rusa en Ucrania, aseguró hoy que fue víctima de una trampa por parte de la dirección de la prisión en la que se encuentra, que colocó una televisión en la celda para sonsacarle críticas al Kremlin.

El diputado municipal, el primer condenado en Rusia por supuestamente propagar información falsa sobre el ejército, fue acusado en segunda instancia por una conversación que mantuvo con un compañero de celda.

Según el delator, el opositor defendió los ataques ucranianos contra el puente de Crimea y también otras acciones realizadas por el batallón ultranacionalista ucraniano Azov.

«Lo volaron (el puente) ¿Y qué? Estamos en guerra», es la frase que supuestamente le inculpa.

Górinov replicó en la vista judicial: «Sobre Azov yo sólo reaccioné diciendo que se trata de un grupo armado que combate del lado de Ucrania».

En su momento el político dijo que pertenece a una generación cuyos padres lucharon en la Segunda Guerra Mundial y legaron a sus hijos «proteger la paz con todas sus fuerzas».

En 2022 el opositor fue detenido y después condenado a 7 años de cárcel por proponer en marzo de ese año un minuto de silencio por las víctimas de la «agresión militar en Ucrania» durante una sesión del consejo municipal de un barrio de Moscú. EFE

