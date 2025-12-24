Sur de California en alerta máxima por severa tormenta en Navidad

2 minutos

Las alertas por inundaciones repentinas rigen en Los Ángeles y la mayor parte del sur de California este miércoles, mientras una de las peores tormentas navideñas recientes traía lluvias intensas y temores de mortales deslaves.

Impulsada por un río atmosférico conocido como «Expreso Piña», que transporta humedad abundante desde Hawái hacia la costa oeste, autoridades pronostican que la tormenta descargue el equivalente a varios meses de lluvia en los próximos días.

«Se esperan inundaciones repentinas severas y generalizadas», indicó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), agregando que «vidas y propiedades están en gran peligro».

La primera ráfaga de lluvia intensa golpeó la región la noche del martes, y aumentó su intensidad la mañana del miércoles, cuando las autoridades emitieron una breve advertencia de tornado, que después fue cancelada, sobre varias comunidades en Los Ángeles, la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos.

Los Ángeles amaneció con restos de árboles bloqueando las calles, así como con ligeras inundaciones, y miles de personas con interrupciones en el servicio eléctrico debido a la caída de líneas por la furia de la tormenta navideña.

Bajo alerta especial están las regiones de Pacific Palisades y Malibú, en la costa, que intentan recuperarse tras ser arrasadas por los letales incendios de enero. Debido a los estragos de las llamas, el terreno es susceptible a deslaves con la persistencia de la lluvia.

Centros de refugio abrieron sus puertas en la región, a medida que algunos residentes en el sur de California recibieron órdenes de evacuación.

Varias arterias viales están cerradas dado las advertencias de riesgo de inundación rápida que rigen en extensas áreas del sur de California.

Ariel Cohen, meteorólogo del NWS, advirtió a los medios de comunicación que desde la tarde del miércoles hasta el viernes «muchas áreas probablemente experimentarán inundaciones significativas, junto con desprendimientos de rocas y deslaves, especialmente en las zonas altas».

«Si planeaban tomar las carreteras durante la Navidad, por favor reconsideren sus planes», agregó.

Los meteorólogos avizoran posibles ráfagas de hasta 127,8 kilómetros por hora en las montañas y desiertos del condado de Los Ángeles.

