Suspenden el juicio contra 6 de 13 acusados del derrumbe mortal de la marquesina en Serbia

Belgrado, 24 dic (EFE).- El Tribunal Superior de Novi Sad suspendió este miércoles, por falta de pruebas, el juicio contra seis de los trece acusados, entre ellos un exministro, por el mortal derrumbe de una marquesina en la estación de tren de esa ciudad, al norte de Serbia, en noviembre de 2024.

«El tribunal consideró que no hay pruebas suficientes para la sospecha fundada de que los acusados hayan cometido los delitos objeto de la acusación», señala un comunicado del tribunal en referencia al exministro de Construcción Goran Vesic y a otros cinco acusados.

En la reconstrucción de la estación ferroviaria trabajaron varias empresas chinas, que habrían firmado contratos corruptos con otras compañías, sobre todo serbias, obteniendo un beneficio financiero de al menos 18 millones de dólares.

El derrumbe de la marquesina, que dejó 16 muertos, desencadenó el 1 de noviembre de 2024 una ola de protestas estudiantiles sin precedentes contra el régimen del presidente nacionalista populista Aleksandar Vucic, apoyada por cientos de miles de ciudadanos de toda Serbia, que no ha cesado desde entonces.

La Fiscalía había presentado cargos contra 13 personas, entre ellas Vesic y otros altos funcionarios, mientras que la acusación fue confirmada hoy para siete de ellas, incluyendo Nebojsa Surlan, antiguo director de Infraestructura de Ferrocarriles de Serbia.

«En el tribunal de Novi Sad, la Justicia ciega vaga en la oscuridad», escribió el movimiento estudiantil de Novi Sad en sus redes sociales.

La Fiscalía Superior de la ciudad anunció hoy que apelará la decisión ante el Tribunal de Apelación de Serbia.

Los fiscales consideran que, con base en todas las pruebas recopiladas en la investigación, queda indudablemente demostrada la existencia de sospechas sobre todos los acusados.

«Por esta razón, dentro del plazo legal de tres días presentaremos una apelación ante el Tribunal de Apelación de Novi Sad», indicó la Fiscalía en un comunicado.

La oposición criticó la decisión del Alto Tribunal y aseguró que se produjo «bajo presión política».

Janko Veselinovic, diputado opositor en el Parlamento, aseguró en la red X que la suspensión se produjo «bajo la presión política del poder ejecutivo, es decir, del régimen de Aleksandar Vucic». EFE

