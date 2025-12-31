Taiwán carga contra Venezuela tras críticas de Caracas a apoyo militar de EE.UU. a la isla

Taipéi, 31 dic (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán instó este miércoles al Gobierno venezolano a que, en lugar de «menospreciar de forma grosera» la soberanía de otros países, examine primero su «falta de legitimidad democrática», tras las recientes críticas de Caracas al apoyo militar estadounidense a la isla.

El Ejecutivo de Venezuela rechazó este lunes el que calificó como «peligroso» el anuncio de Estados Unidos de realizar una venta masiva de armas a Taiwán, al considerarlo una «grave injerencia» en los asuntos internos de China.

«Esta acción unilateral constituye una grave injerencia en los asuntos internos de la República Popular China y una violación flagrante de los compromisos asumidos por Washington», indicó la Cancillería venezolana en un comunicado, en el que también reiteró su «inquebrantable adhesión» al principio de ‘una sola China’, por el que se reconoce a Taiwán como una «parte inalienable» del territorio chino.

En un comunicado difundido este miércoles, la Cancillería taiwanesa reafirmó que la República de China (nombre oficial de Taiwán» es «un país democrático soberano e independiente que no está subordinado a la República Popular China».

«Ninguna declaración que distorsione la condición soberana de Taiwán o niegue la elección democrática del pueblo taiwanés puede alterar el status quo a ambos lados del Estrecho, reconocido internacionalmente (…). Aunque Venezuela vuelva a secundar a China y trate de engañar a la comunidad internacional con falsedades, ello no cambiará los hechos», señaló el texto oficial.

«La prioridad inmediata de las autoridades venezolanas debería ser responder a las demandas de su pueblo en materia de democracia, libertad, derechos humanos, Estado de derecho y dignidad básica de vida», agregó la Cancillería isleña.

Las críticas venezolanas a la venta de armas estadounidenses a Taiwán ocurrieron el mismo día en que China lanzó su última ronda de maniobras militares a gran escala alrededor de la isla, unos ejercicios que se extendieron durante dos días y en los que Pekín ejecutó entrenamientos con fuego real de largo alcance. EFE

jacb/nvm